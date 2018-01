Rabla primeste tot mai putini bani. Bugetul pe 2018 scade cu peste 50 de milioane de lei

Ziare.

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) are prevazute, in 2018, venituri in scadere cu 27,8% fata de anul precedent. Dintre programele de mediu cel mai important ramane si in acest an "Rabla", prin intermediul caruia romanii care isi caseaza autoturismul vechi pot primesc o prima in valoare de 6.500 lei.Acesta suma urmeaza sa se scada din pretul unui autoturism nou cumparat, in anumite conditii. In afara de prima de casare, proprietarii care isi caseaza masina veche pentru a-si cumpara una noua pot primi si ecobonusuri.Daca anul trecut bugetul total al programului (inclusiv suplimentarea cu 4.000 de tichete in toamna) a fost de 205 milioane lei, in acest an acesta va fi de doar 150 milioane lei.Cornel Brezuica seful AFM anunta inca din toamna anului trecut ca programul Rabla va continua si in 2018 "pentru ca tendinta este de reducere a emisiilor de carbon. Este o cerinta a Uniunii Europene si o obligatie asumata de Romania".In 2017 programul Rabla avusese o alocare initiala de 180 de milioane de lei. Bugetul a fost suplimentat ulterior cu 25 milioane lei.Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), postat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului, veniturile AFM pentru 2018 sunt estimate la 406,242 milioane lei, cu 27,8% mai mici in comparatie cu cele inregistrate in anul precedent. In 2017, veniturile au fost de 562,519 milioane lei.Din totalul veniturilor estimate in acest an, suma de 400,992 milioane de lei reprezinta venituri fiscale (alte impozite si taxe fiscale), iar 5,250 milioane de lei venituri nefiscale (dobanzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenti).