Skoda a anuntat ofertele pentru programul Rabla 2019: Preturile pleaca de la 5.900 de euro

Reprezentatele constructorului ceh in Romania le-au pregatit reduceri mari cumparatorilor, iar cel mai ieftin model este, care are un pret prin Rabla 2019 de 5.900 de euro, cu TVA inclus.La acesti bani veti primi un model cu motorizare pe benzina 1.0, ce va beneficia de urmatoarele dotari: bancheta spate cu spatar rabatabil, ESC, garantie 4 ani in limita a 120 de mii de km, geamuri atermice, monitorizare presiune pneuri si servodirectie electromecanica.In schimb, pretul pentruprin Rabla 2019 este de 8.350 de euro, in versiunea pe benzina 1.0 cu 75 CP. Dotarile disponibile la acesti bani sunt urmatoarele: ESP, oglinzi reglabile electric si incalzite, faruri de zi LED, aer conditionat manual si radio cu conexiune multimedia.are un pret de pornire de la 11.444 de euro prin Rabla 2019, in versiunea pe benzina 1.0 TSI 95 CP. Printre dotari regasim proiectoare de ceata, computer de bord cu Maxi-DOT, radio cu ecran de 5"" si bluetooth, sezonri de parcare si scaune fata incalzite.Pretul pentruprin Rabla 2019 pleaca de la 15.250 de euro in versiunea 1.0 TSI 115 CP. Dotarile regasite in aceasta versiune sunt urmatoarele: aer conditionat, geamuri electrice fata, oglinzi exterioare electrice si incalzite, radio cu intrare multimedia si ESC.are un pret ce porneste de la 22.075 de euro prin Rabla 2019 in versiunea pe benzina 1.5 TSI 150 CP. Dotarile modelului sunt urmatoarele: jante aliaj 16'', volan imbracat in piele, sistem multimedia de 8'' + bluetooth, proiectoare de ceata, aer conditionat automat, tempomat, senzori de parcare spate, senzori de lumini si senzori de ploaie.Cross-over-ulporneste de la 21.112 euro prin Rabla 2019 in versiunea pe benzina 1.5 TSI 150 CP. Dotarile standard sunt urmatoarele: jante aliaj 16'', volan imbracat in piele, sistem multimedia de 8'' + bluetooth, proiectoare de ceata, aer conditionat automat si tempomat.Deocamdata nu se stie cand incepe programul Rabla 2019, insa cel mai probabil va mai dura cel putin doua luni, avand in vedere ca bugetul tarii pentru acest an nu a fost inca aprobat.Totusi, dealerii auto primesc deja precomenzi pentru modelele disponibile.va publica si ofertele celorlalti producatori auto, pe masura ce acestea sunt anuntate.C.S.