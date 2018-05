Un nou program Rabla, doar pentru bucuresteni, cu vouchere de 1.000 de euro - proiect

Ziare.

In total, s-ar acorda 10.000 de tichete.Potrivit proiectului depus de Lucian Iliescu (PMP), voucherele in valoare de 1.000 de euro vor fi oferite pentru achizitionarea de masini noi, concomitent cu predarea la Remat a autoturismelor vechi.care se acorda in prezent prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto.Soferii nu trebuie sa aiba datorii la bugetul local, sa aiba domiciliul in Bucuresti si sa fie de cel putin trei ani proprietarii masinilor pe care vor sa le predea la Remat."Aceasta masura contribuie la incurajarea achizitiei de catre bucuresteni a autoturismelor noi, din ce in ce mai performante din punct de vedere al impactului asupra mediului, si va fi coroborata cu masurile de restrictionare a accesului autovehiculelor poluante in Bucuresti", se arata in proiectul de hotarare propus de Iliescu.Lucian Iliescu este consilierul care a propus recent un alt proiect controversat, respectiv interzicerea in Bucuresti a autoturismelor cu grad mare de poluare.Citeste mai multe despre initiativa care ar presupune ca peste 70% din masinile din Bucuresti sa fie interzise in centrul orasului "Toate aceste masuri sunt benefice Municipiului Bucuresti in urmatoarea perioada din mai multe motive, iar cele mai importante sunt reducerea poluarii, fluidizarea traficului, siguranta cetateanului. Tinand cont ca saptamana trecuta am intrat in procedura de infringement din cauza poluarii, anunt venit din partea Comisiei Europene si riscam amenzi foarte mari, trebuie luate imediat masuri impotriva poluarii.Intr-o discutie purtata la primarie inaintea sedintei de CGMB, primarul general, Gabriela Firea, mi-a dat asigurari ca ia in calcul tot mai serios sustinerea si implementarea masurilor propuse de mine", a declarat Iliescu.