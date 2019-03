Urmarile haosului produs de guvernarea PSD: Cati bani vor plati in plus romanii care-si vor cumpara masini prin Rabla 2019

Cum se explica majorarile de preturi

Ziare.

com

Romanii care vor alege sa-si cumpere o masina prin programul Rabla in acest an au de ce sa regrete ca nu s-au grabit si n-au facut aceasta alegere in 2018.a facut o comparatie intre preturile masinilor din programul Rabla 2018 cu cele de anul acesta, iar rezultatul este alarmant: oamenii vor fi nevoiti sa scoata din buzunar mii de lei in plus.Cel mai elocvent exemplu este cel al. In 2018, pretul Logan-ului prin Rabla a fost de 6.480 de euro cu TVA inclus, in echiparea ce venea cu un motor de benzina de 1 litru capabil sa dezvolte 73 de cai putere. Anul acesta, acelasi model, cu aceeasi echipare si aceleasi dotari, are insa un pret de 6.990 de euro.Mai trebuie luat insa in calcul ca, in urma cu un an, 1 euro era 4,66 lei, in timp ce astazi a ajuns sa fie peste 4,75 lei.Cu alte cuvinte,Astfel, cei care aleg sa isi cumpere in 2019 un Logan prin programul Rablacomparativ cu cei care au facut aceasta alegere anul trecut.Situatia se repeta si cand vine vorba despre. Modelul care anul trecut costaeste vandut anul aceasta, in aceeasi echipare si cu aceleasi dotari, la. Practic, romanii care vor alege sa cumpere anul acesta un Sanderocomparativ cu pretul de anul trecut.Cand vine vorba despre, pretul de anul trecut in versiunea pe benzina TCe90 era de, iar in 2019, cu aceeasi motorizare si aceleasi dotari, costa. Si in acest caz sesizampe care doritorii o vor plati in plus in 2019.In ce priveste modelul, situatia este putin complicata, dar ne spune totusi ceva interesant. Anul trecut, Dacia a avut in oferta un Duster cu motor diesel (1.5 dCI 110 CP), care a costat. Anul acesta, insa, Dacia are in oferta un Duster cu motorizare pe benzina (TCE 130), ce costa. Cu alte cuvinte,Asta in conditiile in care pretul masinilor cu motorizare diesel este in general mai mare cu 1.000-1.500 de euro fata de versiunile pe benzina.Aceasta situatie nu este insa singulara si o regasim si in ofertele masinilor importate. Spre exemplu,in echiparea Trendline (motor pe benzina de 65 CP) a avut anul trecut un pret de. Anul acesta, cu aceeasi motorizare si aceleasi dotari, pretul a crescut la. Rezulta asadarDe asemenea,a avut anul trecut, in versiunea pe benzina 1.0 TSI 95 CP, un pret de, in timp ce astazi aceeasi masina cu aceleasi dotari are un pret de, daca vor alege acest model anul acesta.Diferentele uriase de pret fata de anul precedent au la baza doua motive. In primul rand, e vorba despre deprecierea leului fata de cursul din 2018. In urma cu un an, un euro era 4.66 lei, iar astazi a ajuns la 4.76.Dar romanii nu suporta doar deprecierea in sine, ci si faptul ca reducerea oferita de stat prin programul Rabla a avut de suferit pe fondul fluctuatiei cursului valutar. Reducerea stabilita de stat este fixata in lei si are un cuantum de 6.500 de lei.Anul trecut, 6.500 lei insemnau 1.394 de euro, in timp ce anul acesta mai inseamna 1.365 de euro.In plus, surse din industria auto sustin ca de vina pentru cresterea preturilor ar fi si masurile fiscale luate de guvernarea PSD in ultimul an, care i-au obligat pe dealeri sa mareasca preturile. Oficial, insa, nimeni nu doreste sa discute despre acest subiect.