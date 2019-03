Volkswagen a anuntat ofertele pentru programul Rabla 2019 - cat costa Polo, Golf si T-Cross

Ziare.

Volkswagenin versiunea Trendline, cu un motor pe benzina de 1 litru si 65 CP, are un pret de pornire de 10.263 de euro, cu TVA inclus.La acesti bani, modelul vine echipat cu interfata Bluetooth, lumini de drum LED, faruri de ceata cu functie cornering, front assist si franare automata in caz de urgenta.Pretul pentru Volkswagenin programul Rabla 2019 pleaca de la 13.433 de euro pentru versiunea Trendline cu motor pe benzina 1.0 TSI, capabil sa dezvolte 115 CP.Modelul are urmatoarele dotari: aer conditionat manual, detector de oboseala, frana electronica cu functie auto hold, front assist, franare automata in caz de urgenta, geamuri fata si spate electrice, lumini de drum LED, sistem de monitorizare a pietonilor, sistem multimedia cu diagonala de 16,5 cm si torpedou refrigerat.In schimb, pentru cel mai nou SUV din gama Volkswagen,, pretul prin programul Rabla 2019 pleaca de la 19.058 de euro, in versiunea Style cu motorizare 1.0 TSI, capabila sa dezvolte 115 CP.Aceasta versiune vine cu numeroase dotari, printre care enumeram adaptive cruise control, faruri LED care regleaza automat distanta de iluminare, front assist si franare automata de urgenta, lane assist, senzori parcare fata/spate, sistem de avertizare blind spot, jante aliaj de 18 inch, climatizare automata pe doua zone, sistem audio Beats, navigatie Discover Media, App-Connect, scauna fata incalzite, duze instalatie spalare parbriz incalzite, sistem infotainment cu diagonala de 20,3 cm si senzor de proximitate.Deocamdata nu se stie cand incepe programul Rabla 2019, insa cel mai probabil va mai dura cel putin doua luni, avand in vedere ca bugetul tarii pentru acest an nu a fost inca aprobat.Totusi, dealerii auto primesc deja precomenzi pentru modelele disponibile.va publica si ofertele celorlalti producatori auto, pe masura ce acestea sunt anuntate.C.S.