Noutatile Audi la SIAB 2018 - A6, A7, A7 si e-tron (Galerie foto)

Vizitatorii pot vedea noul concept e-tron quattro, un SUV 100% electric, noul A6, noul A7 Sportback, deja reprezentativul A8, precum si gama Audi Sport (R si RS) in care se remarca R8 Spyder.De asemenea, vizitatorii salonului vor beneficia de o oferta promotionala din partea Audi pentru gama Q - avantaj client de 20% si patru ani de mentenanta gratuita, arata Auto Bild Vizitatorii Salonului International de Automobile Bucuresti 2018 au posibilitatea de a rezerva acum una dintre primele 50 de unitati pentru un avans de 1.000 euro + TVA, prin intermediul distribuitorilor autorizati. Conceptul e-tron va fi lansat in 2019.Modelul este integral electric si permite accelerarea de la 0 la 100 km / h in 4,5 secunde si are o putere de pana la 320 kW (cu boost pana la 370 kW). Autonomia maxima este de 500 de kilometri.Modelele e-tron sunt primele care vor putea fi incarcate cu 150 kW la statii electrice cu putere superioara, intr-un interval de doar 30 de minute. Pana in anul 2020, Audi si-a propus sa detina in portofoliu trei modele diferite, complet electrice.O alta noutate prezentata la SIAB este noul sedan Audi A6, model dezvaluit in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva 2018. A6 va fi prezentat publicului din Romania la un interval de aproape doua saptamani de la lansarea oficiala.Noul Audi A6 are o lungime de 4.939 de mm, o latime de 1.886 de mm, inaltime 1.457 de mm si un ampatament de 2.924 de mm.Noul model ofera un plus de spatiu pentru pasagerii din spatiu, iar portbagajul are un volum de 530 de litri. Propulsoarele noului Audi A6 vin cu un sistem mild-hibrid.La lansare vor fi disponibile doua motorizari: 3.0 TDI (A6 50 TDI) si 3.0 TFSI (A6 55 TFSI). Unitatea diesel de 3.0 litri produce 286 de cai putere si 620 Nm, in timp ce motorul V6 pe benzina dispune de 340 de cai putere si 500 Nm.Pentru cel din urma transmisia se face prin intermediul unei cutii automata S Tronic cu sapte trepte si transmisia automata Tiptronic cu 8 rapoarte este disponibila pentru motorul TDI.La interiorul noului Audi A6 a fost implementat sistemul Virtual Cockpit care este compus dintr-un ecran de 12.3 inchi, unul de 10.1 inchi si unul de 8.6 inchi. De pe ecranul tactil de 10.1 inch se poate comanda navigatia, functiile principale ale masinii si partea de multimedia.Audi sustine ca soferul va putea modifica pana la 400 de parametri prin intermediul acestui sistem.Noul Audi A8 a ajuns la cea de-a patra generatie si vine cu o noua abordare de design, un concept de operare touchscreen inovator si un sistem mild-hibrid pentru toate versiunile.In premiera mondiala, noul Audi A8 este primul automobil de serie din lume care a fost dezvoltat pentru o conducere extrem de automatizata - nivel 3.Incepand cu anul 2018, Audi A8 va prelua treptat functii de conducere pilotate, cum ar fi pilotul de parcare (Parking Pilot), pilotul pentru garare din afara masinii (Remote Garage Pilot) si pilotul pentru blocaje de trafic (Traffic Jam Pilot).Noul Audi A8 poate fi comandat cu suspensie activa integrata. Aceasta functie actioneaza separat pe fiecare roata si permite o extindere extrem de mare a profilurilor de la confortabil la sportiv si imbunatateste siguranta pasiva prin ridicarea caroseriei in caz de coliziune laterala, in combinatie cu Presense 360.Toate cele cinci motoare functioneaza impreuna cu un motor electric cu rol de generator/starter (BAS), care este centrul nervos al sistemului electric de 48 volti. De asemenea, motoarele TFSI si cel W12 vor dispune de Active Noise Cancellation.Noul Audi A7 Sportback nu produce o revolutie la capitolul design, producatorul din Ingolstadt preferand sa mearga pe linii deja consacrate. Revolutia are insa loc pe partea de tehnologie pentru ca noul A7 Sportback vine cu o serie de dotari care il propulseaza pe un loc fruntas in topul celor mai avansate masini care se produc la ora actuala.Noul Audi A7 Sportback debuteaza cu un singur propulsor: 3.0 V6 TFSI. Acest V6 turbo produce 340 CP si 500 Nm, suficient cat sa propulseze noul star german de la 0 la 100 km/h in 5.3 secunde si sa reuseasca o viteza maxima de 250 km/h.Pentru ca Audi a schimbat nomenclatura modelelor e bine sa stim ca noua masina cu aceasta motorizare va fi putea fi identificata cu denumirea Audi A7 Sportback 55 TFSI.Audi a anuntat ca toate propulsoarele pe care le va oferi din 2018 pentru gama A7 Sportback, indiferent ca sunt pe benzina sau motorina, vor fi combinate cu motoare electrice in sisteme MHEV.Dupa cum spuneam, noul Audi A7 Sportback exceleaza la capitolul tehnologie: a doua generatie a coupe-ului cu patru portiere dispune de 39 de sisteme de asistenta activa a soferului care uitilizeaza 5 radare, cinci camere video, 12 senzori ultrasonici si un scanner laser.Noul Audi A7 Sportback are o lungime de 4,97 metri, o latime de 1,91 metri si o inaltime 1,42 metri, iar ampatamentul masoara 2,93 metri. Clientii vor putea alege intre 15 culori pentru caroserie, dintre care 8 sunt complet noi.Vizitatorii standului Audi de la Salonul International de Automobile Bucuresti 2018 pot beneficia, de asemenea, de avantaj client 20% pentru gama Q, plus un pachet gratuit de mentenanta pentru un interval de patru ani sau un rulaj de 120.000 km. Modelele incluse in aceasta oferta sunt Q2, Q3, Q5 si Q7.Brandul german va fi prezent la SIAB si cu gama Audi Sport care include modelele R si RS. Intre acestea se remarca si noul RS4 Avant care ajunge in doar 4,1 secunde de la 0 la 100 km/h.