SIAB 2018 si-a deschis portile: Iata care sunt principalele atractii (Galerie foto)

Cu doar 20 de marci prezente la editia din acest an, prima dupa o pauza de 11 ani, SIAB 2018 e totusi un eveniment interesant.Chiar daca lipsesc branduri importante, precum Mercedes-Benz, Renault si chiar Dacia, marcile prezente in noile spatii expozitionale de la Romexpo reusesc sa compenseze intr-o oarecare masura absentele notorii.Spre exemplu, Volkswagen a prezentat la Bucuresti noul Touareg, la doar cateva ore distanta de la lansarea lui oficiala in China, in cadrul Salonului Auto de la Shanghai.BMW a adus in capitala Romaniei noul model SUV X4, Audi a venit cu e-tron Prototype, din care va rasari primul SUV electric al constructorului din Ingolstadt, iar Ford atrage atentia cu un Ford Mustang facelift galben.De asemnea, la SIAB 2018 poate fi vazut pe viu si cel mai luxos SUV din lume, Bentley Bentayga, care are are un pret de aproximativ 200.000 de euro.Salonul International de Automobile Bucuresti va fi deschis zilnic pana pe 1 aprilie, inclusiv, intre orele 10 si 20 (pana la orele 19, sambata si duminica), iar pretul unui bilet de intrare este de 30 de lei.Editia din 2018 a SIAB este organizata de catre Romexpo in colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si in parteneriat cu Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).