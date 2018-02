10 sfaturi utile pentru condusul pe zapada

Ziare.

com

Sunt preconizate ninsori si temperaturi sub 0 grade, ceea ce inseamna ca si traficul se va desfasura in conditii dificile. Best Ride vine in ajutor cu 10 sfaturi pentru condusul pe zapada, in cazul in care autoritatile vor fi luate din nou pe nepregatite.Anvelopele de iarna nu trebuie sa-i lipseasca masinii. Nici "un curatator de parbriz, o lopata, lanturi si ceva care sa va tina de cald in cazul in care ramaneti blocati pe undeva".Masina trebuie curatata bine inainte de a pleca la drum, viteza adaptata la conditiile de drum si frana de motor folosita.Anvelopele de iarna fac diferenta pe un drum acoperit cu zapada si mai ales cu gheata. In plus, sunt obligatorii prin lege, iar amenda nu e deloc mica.O vizita la mecanic nu strica. Sistemul de franare ar trebui verificat chiar daca nu a dat senzatia ca nu si-ar face treaba. De asemenea, foloseste antigel si lichid de parbriz rezistent la temperaturi scazute.In cazul in care planuiesti un drum lung, asigura-te ca iei si un curatator de parbriz, o lopata, lanturi si ceva care sa iti tina de cald in cazul in care ramai blocat pe undeva.Nu pleca la drum inainte de a curata bine masina. Vizibilitatea e foarte importanta in orice circumstante, cu atat mai mult iarna.Daca drumul e acoperit cu zapada redu viteza, pentru ca va fi mult mai usor de redresat in cazul in care pierzi controlul.Foarte important pe o suprafata alunecoasa e sa nu bruschezi masina. Pedala de frana nu trebuie apasata brusc, pentru ca risti ca rotile sa se blocheze si urmarea e evidenta. De asemenea, nu accelera brusc, pentru ca risti sa pierzi controlul.Pe un carosabil alunecos e indicata folosirea franei de motor, trecerea dintr-o treapta superioara in una inferioara fara apasarea pedalei de frana, ci doar a pedalei de ambreiaj.Asigura-te ca la drum lung umpli rezervorul si chiar poti lua si rezerve, pentru a nu ramane fara combustibil si dardai in cazul unor blocaje.Nu te avanta la depasiri periculoase pe suprafete acoperite cu zapada si ghezta.Cele mai multe derapaje se produc la viraje, pentru ca viteza nu e adaptapta conditiilor de drum. Fii precaut si incetineste atunci cand iei o curba mai dificila.I.G.