19 instrumente de mecanica auto care nu pot lipsi din atelier

Ziare.

com

Dintr-un atelier auto nu trebuie sa lipseasca un elevator auto , un elevator vulcanizare sau un elevator 2 coloane Insa mai multe informatii despre instrumentele esentiale intr-un atelier auto veti afla in cele ce urmeaza. Instrumentele pe care vi le vom prezenta sunt printre cele mai populare si mai utile elemente care, cu siguranta, nu pot lipsi dintr-un atelier. Acestea faciliteaza in mod evident mecanicii auto sa puna diagnosticul corect si sa remedieze eventualele defectiuni.Aceasta mareste productivitatea si protejeaza suruburile pentru a nu fi distruse atunci cand se manevreaza.Desface sau strange rapid suruburile de diferite dimensiuni. Este esentiala atunci cand se lucreaza la partea electrica sau la manipularea componentelor partii interioare a vehiculului.Dincolo de faptul ca va permit sa pastrati totul bine organizat, acestea ofera atelierului dumneavoastra un aspect profesional si ordonat, un factor foarte apreciat de clienti.Acesta poate fi utilizat cand cheia de impact nu functioneaza sau nu se potriveste cu piulitele pe care doriti sa le desfaceti.Este indispensabil cand scoateti scripetii, uneltele sau rulmentii osiilor foarte stranse.Este unul dintre instrumentele din atelierul mecanic care nu poate lipsi atunci cand efectuati lucrari la caroserie si vopsea.Sunt unelte de precizie pentru a aplica o tensiune adecvata in suruburi si piulite. In prezent, exista foarte putini proprietari de vehicule care nu solicita utilizarea lor.Reduce timpul si efortul la lubrifierea diferitelor componente ale vehiculului.Ideal pentru manipularea antigelului si a uleiului uzat. In plus, acestea optimizeaza transferul lichidului de stergere a parbrizului.Permite dozarea si masurarea exacta a uleiului si a altor fluide, in functie de caracteristicile specifice fiecarei masini.Acesta permite o manipulare responsabila a lichidelor utilizate si garanteaza ca acestea nu devin amenintari pentru mediu sau pentru siguranta.Prin intermediul aerului comprimat creeaza un vid puternic si dreneaza complet fluidele din orice rezervor.Din instrumentele unui atelier modern de automobile, acesta este unul dintre cele mai functionale. El serveste la realizarea de diagnostice complete, pentru ca ajunge in locuri ale vehiculului in care ochiul uman si alte dispozitive nu pot ajunge.Asigura accesul confortabil la partea inferioara a masinii si ajuta la sarcini precum alinierea, schimbarea rotilor si reglarea altor componente, cum ar fi suspensia.Faciliteaza manipularea motoarelor. Datorita acestor instrumente de mecanica auto pot fi luate cu usurinta in orice parte a atelierului si se rotesc la 360 grade pentru a accelera reparatia.Este un sistem pneumatic care optimizeaza operatiile de asamblare si dezansamblare.Compresmetru diesel sau benzinaEl stabileste un diagnostic corect in ceea ce priveste problemele asociate cu pierderea de putere si compresia redusa a motorului.Este unul dintre instrumentele pentru un atelier mecanic care permite verificarea semnalelor provenite de la senzorii din sistemul electric si determinarea cu precizie a componentelor deteriorate.Instrument care ajuta la diagnosticarea deteriorarii sistemelor electrice, electronice si de refrigerare.Aceste instrumente de mecanica auto sunt fundamentale pentru ca munca in atelierul mecanic sa poata da roade. Daca personalul este bine instruit, puteti oferi clientului un serviciu excelent.