5 lucruri interesante pe care nu le stiai despre anvelope

Cu siguranta stiai ca anvelopele intretinute corespunzator vor asigura o buna functionare a masinii tale, indiferent de anotimp.Tocmai ai achizitionat cel mai bun set de pe www.cauciucurijante.ro si esti gata sa pornesti la drum, dar fara indoiala nu stiai aceste 5 lucruri interesante despre anvelope:. Producatorii au adaugat oxid de zinc cauciucului pentru rezistenta, care a avut efectul secundar de a le face albe.Abia la inceputul anilor 1900 culoarea anvelopelor s-a schimbat in negru, cand a fost adaugat carbonul pentru a creste durabilitatea si longevitatea anvelopelor.Culoarea alba se datora faptului ca anvelopele erau create atunci cand o banda de rulment din carbon negru se combina cu un perete lateral alb de zinc.Peretii albi originali erau pe ambele parti ale anvelopei, iar rezultatul final difera de imaginea anvelpelor pe care le cunoastem in prezent.. Materialele obisnuite dintr-o anvelopa includ kevlar, nylon, cauciuc si otel, cu toate acestea, exista multe altele care intra in fabricarea unei anvelope.Ele constau in metale precum titan si cobalt pentru a intari centurile de otel sau silica si solutia salina pentru cresterea performantei. Uleiul de citrice si alte materiale sunt de asemenea utilizate.Anvelopele uzate produc multe deseuri. In fiecare an sunt aruncate peste 250 de milioane de anvelope uzate. Pentru a ajuta la combaterea acestei probleme, exista programe de reciclare care vor topi anvelopa pentru a fi utilizate in alte domenii cum ar fi gradinaritul.Uneori, chiar si anvelopele noi sunt create din cele vechi. Exista numeroase alte moduri de reciclare a anvelopelor vechi, cum ar fi folosirea acestora in jucariile pentru animale sau confectionarea produselor care contin cauciuc in general.Cele mai mari anvelope din lume se gasesc in Michigan. Poate ca e greu de crezut, dar exista anvelope mult mai mari decat cele pe care le-ai vazut pana acum. Acestea au o inaltime de 80 de metri si cantaresc 12 tone.Initial, au fost folosite ca roata Ferris la Targul Mondial din New York in 1964, ulterior fiind mutate in Allen Park in anul 1966. Anvelopele Michelin sunt cunoscute pentru performanta si eficienta pe care o ofera.Noul concept are un design unic al spitelor care ajuta la amortizarea deplasarii pentru un confort sporit al operatorului, chiar si atunci cand conduci pe un drum mai putin prietenos.Anvelopa radiala fara aer Tweel are compusi de inalta performanta ce asigura o viata indelungata a pneurilor, care este de doua pana la trei ori mai mare decat a unei anvelope pneumatice la o adancime de rulare egala.Ne bazam pe masinile noastre pentru a ne duce din punctul A in punctul B in fiecare zi. In timp ce anvelopele constituie doar o parte din acest intreg, ele sunt componente vitale care au propria lor istorie si multe lucruri interesante in spate.Asa ca, data viitoare cand te vei plimba cu masina, nu ezita sa impartasesti aceste informatii si celorlalti pasageri.