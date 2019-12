A patra tara europeana care va reglementa utilizarea trotinetelor electrice

Situatia s-a schimbat recent

Casca, veste reflectorizante, viteza maximala de 25 km/h

Amenzi mai mari daca legea este incalcata

Popularitatea trotinetelor electrice, rezultat al modificarilor revolutionare aparute in domeniul mijloacelor de transport pe plan global, are un impact major si in Macedonia de Nord. Tot mai multe persoane din Skopje si din jurul capitalei acestui stat si-au inlocuit automobilele cu acest nou mijloc de transport, informeaza agentia de presa MIA.Exista mai multe motive care pot sa explice situatia actuala: trotinetele electrice sunt mai economice, practice, usor de folosit in trafic si, desigur, au un impact major asupra reducerii poluarii mediului, o problema serioasa in aceasta tara.Municipalitatea din Skopje a oferit subventii pentru achizitionarea acestor vehicule, furnizand astfel rezidentilor o motivatie suplimentara pentru a le cumpara. Totusi, desi autoritatile municipale au oferit astfel de subventii, ele nu erau incluse in legislatia nationala. Trotinetele electrice, un nou mijloc de transport, nu erau definite in nicio lege, fapt care pericliteaza siguranta participantilor in trafic.Un proiect care amendeaza existenta Lege a Sigurantei Traficului Rutier, ce este analizat in aceasta perioada in Parlament, se va concentra pe utilizarea acestor mijloace de transport.Oliver Spasovski, ministrul de Interne, a anuntat ca noua lege va fi similara celei care reglementeaza circulatia bicicletelor.Toni Angelovski, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat ca experientele din mai multe tari europene au fost luate in considerare pentru a reglementa participarea trotinetelor electrice in traficul rutier din Macedonia de Nord, iar guvernul local a tinut cont si de opiniile unor experti.Potrivit spuselor sale, modificarile legislative, ce urmeaza sa fie implementate in curand, vor reglementa participarea trotinetelor electrice in trafic pentru a creste atat siguranta utilizatorilor lor, cat si siguranta celorlalti participanti la trafic.Amendamentele propuse Legii pentru Siguranta Traficului Rutier stipuleaza obligativitatea de a purta o casca de protectie, dar si o vesta reflectorizanta, inclusiv in timpul zilei.Fiecare utilizator poate sa conduca trotinete electrice pe pistele de biciclete cu o viteza maximala de 25 de kilometri pe ora, a explicat Angelovski, adaugand ca aceste vehicule pot circula pe aleile pietonale acolo unde nu exista piste pentru biciclete, cu o viteza maximala de 6 kilometri pe ora.Persoanele cu varste sub 14 ani nu au dreptul de a conduce trotinete electrice.Noua Lege a Sigurantei Traficului Rutier stipuleaza ca daca doi sau mai multi utilizatori ai acestor vehicule se deplaseaza impreuna, ei trebuie sa circule in linie. Orice utilizator trebuie sa isi conduca bicicleta electrica intr-o maniera care sa nu reduca stabilitatea vehiculului si nici sa ii obstructioneze pe ceilalti participanti la trafic. De asemenea, ei nu trebuie sa isi ia mainile de pe manerul de ghidaj, nu trebuie sa se agate de alte vehicule si nu trebuie sa transporte obiecte.Mai mult, posesorii de trotinete electrice nu trebuie sa transporte alte persoane in timp ce conduc acest vehicul, care trebuie sa fie echipat cu un far alb in partea frontala si cu un far rosu in partea din spate.Dejan Andonovic de la Consiliul Republican pentru Siguranta Traficului Rutier (RCRTS) a declarat pentru agentia de presa MIA ca desi Uniunea Europeana nu dispune de o legislatie unitara in privinta trotinetelor electrice, cele mai multe tari europene si-au implementat sau urmeaza sa isi implementeze legi proprii in acest domeniu. Potrivit lui Dejan Andonovic, Macedonia de Nord s-a inspirat din legislatiile existente in Franta, Marea Britanie si Serbia pentru a reglementa utilizarea acestor mijloace de transport.Orice persoana care va incalca noua lege va trebui sa plateasca amenzi cuprinse intre 50 si 120 de euro, in functie de gravitatea infractiunii comise.Toni Angelovski a precizat ca au fost avute in vedere mai multe tipuri de infractiuni, inclusiv depasirea vitezei legale si nerespectarea varstei minime pentru utilizarea trotinetelor electrice. De asemenea, amenzile prevazute nu reprezinta doar un mijloc de pedepsire a persoanelor care incalca legea, ci si o masura preventiva pentru stoparea acestor infractiuni in viitor.Potrivit datelor guvernamentale, cei mai multi utilizatori de trotinete electrice sunt persoane cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani.Referindu-se la accidentele de trafic, Angelovski a spus ca numarul acestora nu a fost foarte mare in Skopje. Totusi, in urma unui astfel de accident, utilizatorul unei trotinete electrice a suferit rani grave.Totodata, au fost raportate sapte incidente rutiere cauzate de sistemele de iluminat ale acestor mijloace de transport.