Au fost anuntate finalistele pentru "Masina Anului 2019"

Dacia Duster s-a aflat pe lista celor 40 de modele nominalizate, insa n-a prins unul dintre cele 10 locuri.In schimb, pentru prestigiosul premiu se vor duela modele de la Audi, BMW, Mercedes sau Volvo.Audi e-tronBMW Seria 3Ford FocusGenesis G70Hyundai NexoJaguar I-PaceMercedes-Benz Clasa ASuzuki JimnyVolvo S60Volvo XC40La Salonul Auto de la Geneva, programat la inceputul lunii martie, lista va fi restransa la trei, iar castigatoarea va fi anuntata la Salonul Auto de la New York, din luna aprilie.Anul trecut, World Car of the Year a fost desemnata Volvo XC60.I.G.