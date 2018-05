Avertisment de la RAR: Incepand de azi, ITP se face doar cu inregistrare video

sa permita vizualizarea tuturor inregistrarilor realizate pe un ecran corespunzator si accesibil inspectorului RAR;

sa permita inregistrarea si vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia si a placii/placilor cu numarul de inmatriculare, indiferent de conditiile de iluminare existente;

sa permita inregistrarea activitatii de pe linia de ITP pe durata maxima de functionare, respectiv de luni pana vineri intre orele 08:00 si 20:00 si sambata intre orele 08:00 si 14:00;

sa permita inregistrarea si vizualizarea corespunzatoare a indicatiilor afisajului/afisajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/standurilor de franare instalate pe linia de ITP;

sa permita stocarea inregistrarilor realizate, vizualizarea lor selectiva pe toata durata stocarii si stergerea automata a inregistrarilor realizate dupa 6 luni de la data preluarii lor.

Potrivit unui comunicat de presa remis luni, Registrul Auto Roman (RAR) are posibilitatea tehnica informatica sa suspende in timp real autorizatia.RAR a verificat dotarea statiilor ITP, adica instalarea sistemului de supraveghere video, dar si indeplinirea tuturor functionalitatilor impuse de lege, proces ce va continua si dupa 21 mai, pana cand toate cerintele legale vor fi indeplinite similar si uniform de toate statiile de ITP autorizate la nivel national.RAR arata ca unghiurile de filmare trebuie sa acopere exact aria vizata in supraveghere."Este important de precizat ca intreaga activitate de ITP desfasurata de statiile autorizate, inclusiv monitorizarea prin intermediul sistemului video, trebuie sa se desfasoare cu respectarea de catre operatorii economici/persoanele autorizate detinatoare a acestor statii, a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date", potrivit sursei citate.RAR precizeaza care sunt conditiile de inregistrare prin intermediul sistemului video, pe care statiile de ITP trebuie le asigure:- SITP trebuie sa asigure, prin intermediul unui sistem video, inregistrarea activitatii efectuate pe linia de ITP,de la data efectuarii ITP.- Sistemul de supraveghere video necesar trebuie sa contina(Digital Video Recorder) care sa permita inregistrarea la rezolutii inalte HD (High Definition) avand caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile si particularitatile spatiului destinat activitatii de ITP;- sistemul trebuie sa fie astfel proiectat, dotat si instalat incat sa asigurePotrivit RAR, sistemul de supraveghere video trebuie: