Bolt Romania pune in legatura companiile cu curieri si permite oamenilor sa trimita pachete

Compania a lansat recent si o noua categorie in aplicatia Bolt, Delivery, care permite utilizatorilor sa trimita pachete prietenilor si familiilor lor."Am lansat Bolt Business Delivery pentru a valorifica experienta noastra in materie de operatiuni si logistica, dar si pentru a ne folosi tehnologia si reteaua extinsa de soferi pe care o avem in Romania, intr-o perioada in care o multime de oameni sunt nevoiti sa ramana acasa", a spus Cristian Salceanu, operations manager la Bolt Romania.Serviciul Business Delivery poate fi folosit de orice tip de companie, de la supermarketuri si librarii la magazine online, de oricine are nevoie de un serviciu de livrare imediata, care poate sa acopere mai multe zone si sa livreze comenzi multiple."Companiile pot incarca livrarile in loturi, dintr-un document in format CSV, sau le pot introduce manual, folosind un formular simplu. Comenzile pot fi preluate imediat sau programate pentru a fi preluate in cel mult 48 de ore", precizeaza compania.La adaugarea comenzilor, companiile vor primi o estimare a pretului. Odata ce acestea confirma cererea pentru livrare, Bolt va trimite un curier pentru a lua comanda, la ora specificata."Functiile de urmarire in timp real asigura faptul ca atat companiile care furnizeaza produsele, cat si clientii acestora pot primi imediat actualizari cu privire la statusul comenzii. Vanzatorii vor primi informatiile direct pe aplicatia web, iar clientul la care trebuie sa ajunga comanda va primi o notificare prin SMS, cu faptul ca livrarea este pe drum, cu ora estimata de sosire si cu datele de contact ale curierului precum si un link pentru a putea urmari livrarea. Acelasi lucru este valabil si pentru categoria Delivery, pasagerii putand si ei sa vada in timp real unde se afla coletul, de la punctul de expediere si pana la destinatar", spun reprezentantii Bolt.In aceasta perioada se recomanda livrarea contactless pentru toate comenzile Business Delivery, pentru a reduce orice risc. Companiile pot seta o locatie exacta in aplicatie, unde curierul poate sa lase pachetul, pentru a nu fi in contact direct cu destinatarul.Bolt, cunoscuta anterior ca Taxify, este cea mai mare platforma europeana de transport la cerere.Infiintata de Markus Villig, Bolt a fost lansata in 2013. Are printre investitori companii precum Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital, dar si pe Taavet Hinrikus, co-fondator al TransferWise.Bolt are peste 30 de milioane de utilizatori inregistrati in peste 35 de tari din lume.