"Buretele de baie" care ar putea revolutiona industria auto

Ca un burete de baie, produsul este capabil sa tina si sa elibereze cantitati mari de gaz la presiune si costuri mai mici, scrie BBC Continand miliarde de pori minusculi, un singur gram din materialul nou pe baza de aluminiu are o suprafata de dimensiunea unui teren de fotbal.Autorii spun ca poate stoca volumul mare de gaz necesar pentru calatorii, practic fara a avea nevoie de plinuri costisitoare.Produsul denumit NU-1501 a fost construit din molecule organice si ioni metalici care se autoasambleaza pentru a forma cadre foarte poroase cristaline."Este ca un burete de baie, dar cu cavitati foarte ordonate", a spus profesorul Omar Farha, de la Universitatea Northwestern din Evanston, SUA, care a condus cercetarea.Capacitatea esentiala a noului cadru este aceea ca poate stoca hidrogen si alte gaze la presiuni mult mai mici, fara a avea nevoie de un rezervor enorm."Putem stoca cantitati imense de hidrogen si metan in porii cadrului organico-metalic si sa le livram motorului vehiculului la presiuni mai mici decat este necesar pentru vehiculul cu celule cu combustibil curent", a mai spus Farha.Noul material a reusit deja sa bata obiective ambitioase stabilite de Departamentul de Energie al SUA pentru sistemele de stocare si livrare la bord pentru combustibili alternativi.Dar pentru a merge mai departe, oamenii de stiinta vor avea nevoie de achizitii semnificative de la producatorii de masini.Cercetarea a fost publicata in revista Science.I.G.