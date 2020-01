Ce poti sa faci pentru a conduce in siguranta? Afla mai multe despre anvelopele Davanti!

Ziare.

Davanti Tyres este un brand de anvelope care a fost lansat in anul 2015.Domnul Peter Cross, in calitate de director general Davanti Tyres a declarat: "Anvelopele Davanti combina expertiza inginerilor, procese avansate de fabricatie, teste ample si dezvoltarea progresiva. Testarea produselor noastre de nivel european depaseste cu mult testarea obligatorie".Fiecare anvelopa Davanti pune accentul pe performanta in trafic. Compusii de cauciuc, ce sunt imbogatiti cu tehnologie silica, alaturi de modele inovatoare si structuri de rulare optime pe drumuri de iarna, fac ca anvelopele Davanti sa fie foarte performante, sa asigure un grad ridicat de siguranta, sa fie eficiente si cu confort sporit. Fiecare dintre anvelopele Davanti Tyres indeplinesc aceste conditii.Pentru iarna, gama de anvelope Davanti Wintoura (gama dedicata acestui sezon) este produsul unor ani de dezvoltare si testare.Modelele de anvelope au fost dezvoltate cu ajutorul simularii computerizate 3D. De asemenea, au avut loc testarilor pe pista si testari interne, in laborator.Deoarece produsele au fost supuse si au trecut cu brio unor teste riguroase da incredere in performanta gamei de anvelope Wintoura.Testarile au avut loc in Finlanda, si au fost realizate de compania Test World, o companie independenta cu sediul in Ivalo, Finlanda.Locatia testarii - autodromul Airport Proving Grounds - a fost in mod intentionat aleasa pentru conditii cat mai realiste pentru conditii de drum nefavorabile.Rezultatele testelor au aratat ca anvelopele Davanti Tyres sunt performante.Ce mesaj transmite acest lucru? Tehnologia de fabricatie da incredere in performanta dovedita a gamei de anvelope Wintoura. De asemenea, acest lucru se intampla chiar si in cele mai nefavorabile conditii de condus in timpul iernii. Gama Davanti este formata din 250 de dimensiuni de anvelope, cu zece optiuni de modele diferite, in variante iarna si vara.Puteti obtine oferta de anvelope Davanti in magazinul online Anvelope.ro , importator exclusiv in Romania al brandului.