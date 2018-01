Cum intretinem bateria auto pe timpul iernii?

Ziare.

De aceea, intretinerea constanta a autoturismului este cea mai buna modalitate de a evita o serie intreaga de probleme cu care ne-am putea confrunta.Astfel, o componenta importanta a activitatii de intretinere a masinii este cea referitoare la baterii auto , pentru functionarea normala a acestora fiind recomandat sa ne preocupam cu regularitate.Asa cum se stie, bateria auto este responsabila cu pornirea motorului masinii, avand totodata functii de aprindere si iluminare. Deci, evident, o baterie auto defecta, descarcata va face ca masina sa fie practic imposibil de clintit din loc.In ceea ce priveste sezonul rece, intretinerea bateriei auto cuprinde o serie de aspecte de care trebuie sa tinem cont pentru buna functionare a acesteia.Atunci cand se inregistreaza temperaturi scazute, bateria auto va avea nevoie de mai multa putere pentru a porni masia, de aceea pentru un bun randament al acesteia, vom proceda la verificari preventive, chiar daca nu constatam la prima vedere semne care sa ne ingijoreze.Astfel, vom avea grija sa stergem constant cu o carpa umeda sau cu o laveta speciala capacul si bornele pentru a nu patrunde mizeria, care poate duce la descarcarea bateriei si vom urmari daca nu sunt deteriorari, scurgeri, urme de oxidare la conexiunile electrice.Totodata, ne vom asigura ca starea de incarcare este in regula si se mentine culoarea verde, pentru ca in caz contrar sunt probleme la alternator.De asemenea, clemele cu care sunt prevazute bornele trebuie sa fie stranse bine, iar tensiunea la acestea o putem verifica utilizand un multimetru, dar dupa ce a trecut cel putin jumatate de ora de la deconectarea tuturor consumatorilor.Este bine sa evitam deplasarile cu masina pe distante foarte scurte, cu opriri multe la semafoare si blocari in trafic, din cauza carora bateria auto va avea de suferit, nereusind sa se incarce suficient, pe fondul utilizarii intense a consumatorilor de energie.In cazul in care masina nu este folosita pe timp indelungat, este recomandata depozitarea bateriei in stare de incarcare intr-un loc cu temperatura scazuta.Totodata, pe timpul sezonului rece, in conditiile in care utilizam sporadic masina, este bine sa procedam la pornirea motorului masinii timp de cateva minute, de doua ori pe saptamana.