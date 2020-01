Cum sa iti pregatesti masina daca mergi in vacanta pentru sporturi de iarna

Ziare.

Ce pneuri alegi? Cel mai important lucru atunci cand mergi cu masina in vacanta la munte, indiferent ca ai un Nissan Pathfinder sau un Mini Cooper, este sa ai pneuri adaptate sezonului rece, respectiv de iarna.Drumurile de munte pot fi acoperite de noroi, zapada sau polei, iar un echipament adaptat rularii pe zapada este obligatoriu.Pneurile de iarna sunt perfect adaptate in acest sens, fiind fabricate dintr-un cauciuc mai moale care permite o aderenta optima si o franare eficienta. Schimbarea rotilor de vara cu cele de iarna se poate face la orice atelier auto. Specialistii spun ca aceasta schimbare ar trebui facuta atunci cand ce temperaturile scad sub 7 grade Celsius.Exista pe piata si pneuri tip all season, care permit circulatia pe tot parcursul anului, dar acestea au un pret ceva mai ridicat. Parerile sunt impartite, unii spunand ca nu este justificata comercializarea a doua tipuri de pneuri in functie de sezon, in timp ce altii sustin ca cele all season nu sunt foarte eficiente pe zapada.Lanturile sunt, de asemenea, utile pentru a rula pe zapada la munte, in momente specifice, mai ales daca masina nu este echipata cu pneuri adecvate.In anumite zone, lanturile sunt chiar obligatorii atunci cand drumul este acoperit cu zapada, regula fiind semnalata prin panouri. Lanturile permit rularea cu o viteza de pana la 40 de km/ ora si trebui sa fie adaptate la marimea pneurilor.In afara de pneuri, exista un numar minim de accesorii utile pentru a infrunta drumurile de munte cu masina in timpul iernii. Temperaturile negative vor contribui la depunerea de gheata pe ferestre, parbriz si oglinzi retrovizoare.O racleta este utila pentru eliminarea stratului de gheata, asigurand vizibilitatea necesara pentru condusul masinii in deplina siguranta.O maturica permite inlaturarea stratului de zapada de pe masina, dar si de pe faruri si de pe placutele de inmatriculare. O solutie speciala sub forma de spray poate fi folosita in cazul unor incuietori inghetate sau pentru dezghetarea rapida a parbrizului.Pentru confortul personal, nu uita de o pereche de manusi, foarte utile atunci cand trebuie sa te ocupi de curatarea masinii.Husa de protectie poate fi o solutie pe timpul iernii, pentru ca protejeaza masina de efectele intemperiilor. Astfel de huse se gasesc in general la magazinele auto. O solutie mai ieftina decat husa pentru masina este cea pentru parbriz, care permite economisirea timpului petrecut cu curatarea acestuia.Un suport pentru schiuri care poate fi atasat pe masina poate fi la fel de folositor. Inchirierea echipamentului pentru schi poate fi scumpa, iar cei care au investit in cel propriu ar putea economisi spatiul din masina cu ajutorul unui astfel de suport.Inainte de a pleca in vacanta, trebuie sa iti mai iei cateva masuri de precautie. Astfel, este important sa verifici daca bateria este incarcata, pentru a nu ramane cu masina nepornita, un incident frecvent atunci cand vremea este foarte rece.Apoi trebuie sa te asiguri ca farurile functioneaza corect, ca stergatoarele de parbriz nu sunt defecte si ca ai cumparat solutie de spalat parbrizul adaptata sezonului rece.Toate aceste sfaturi sunt esentiale pentru pregatirea vacantelor petrecute in statiunile de iarna, dar si pentru rularea in bune conditii pe drumurile de munte acoperite de zapada.