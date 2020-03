Cum sa-ti protejezi masina in timpul izolarii totale

Ziare.

Trecerea brusca de la un regim normal la o stationare de durata iti poate afecta masina. Tocmai din acest motiv, este bine sa iei cateva masuri de precautie pentru a te asigura ca masina ta va fi din nou functionala cand vei avea nevoie de ea.In astfel de situatii, prima care "pica" este bateria masinii. O perioada indelungata de nefolosire poate duce la descarcarea completa. Acest lucru este fix ce nu iti doresti, tinand cont ca oricand se poate ivi o urgenta care sa necesite folosirea masinii.Tocmai de aceea, este recomandat ca o data la cateva zile sa mergi sa pornesti masina pentru cateva minute. Nu uita sa dezinfectezi insa si componentele pe care le atingi in masina.De asemenea, o alta problema ce poate aparea daca aceasta situatie se va prelungi este legata de caroseria masinii. Aceasta poate fi afectata, in conditiile in care nu vom ajunge prea curand la o spalatorie.Ce-i drept, poluarea a mai scazut, dar praful si mizeria se depun in continuare pe masina. Am vazut deja multe imagini pe retelele de socializare cu masini din China sau Italia care erau de nerecunoscut din cauza stratului gros de praf care s-a depus.Din acest motiv, in cazul in care ai o prelata, ar fi indicat sa iti acoperi masina pentru a o proteja.Totodata, ar fi bine sa te mai deplasezi cu masina la supermarket sau farmacie, pentru ca anumite componente au tendinta de a se deteriora cand automobilul sta prea mult pe loc. In plus, te vei si proteja avand in vedere ca nu vei lua contact cu ceilalti oameni pe care i-ai putea intalni pe strada.C.S.