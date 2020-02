Cum se dau tepe in domeniul inchirierilor auto?

Ziare.

com

De aceea dorim sa iti prezentam cele mai intalnite "tepe" care se practica in acest domeniu astfel incat tu sa le poti evita la nevoie.La fel ca in alte domenii, si in domeniul Rent a car, exista posibilitatea ca pretul afisat sa nu coincida cu pretul final. E un sentiment neplacut si dezamagitor sa patesti asta de la o firma cunoscuta si recomandata.Aceasta metoda se numeste metoda taxelor ascunse si este folosita de numeroase firme din domeniul inchirierilor auto.Majoritatea website-urilor de inchirieri auto promoveaza un pret foarte mic de inchiriere care e valabil doar daca inchiriezi masina in baza unei garantii enorme de peste 1000 de euro.Totul se schimba in situatia in care nu esti dispus sa iti blochezi o suma atat de mare de bani, iar pretul de inchiriere aproape se dubleaza pentru o garantie mult mai mica.Astfel, fara o alternativa imediata, devii fortat de circumstante sa platesti mai mult pentru un serviciu promovat la un pret redus.Daca acest lucru se intampla atunci cand esti in concediu, pe langa banii pierduti, acest eveniment s-ar putea sa-ti afecteze si starea de spirit.Imagineaza-ti ca ai rezervat online o masina noua, la un pret avantajos si te consideri extrem de norocos. Ajungi la aeroport, esti preluat de firma care urmeaza sa iti dea masina si dupa ce ajungi la sediu, observi cum acestia incearca sa obtina bani extra din buzunarul tau.Initial, este posibil sa iti taxeze preluarea de la aeroport. Chiar daca nu ai fost anuntat in prealabil, serviciul a fost facut asa ca tu esti obligat sa-l achiti. Apoi, urmeaza partea in care iti sunt prezentate motivele pentru care este posibil sa ti se opreasca garantia, la returnarea masinii.Pe langa faptul ca cea mai mica zgarietura va fi taxata in functie de preturile lor, mult peste pretul real, iti vor prezenta scenarii extreme pentru a te convinge sa achizitionezi o extra asigurare.Iti vor vorbi de sume colosale in cazul unui accident sau al unei avarieri si cum poti scapa de grija lor daca le platesti aceasta extra asigurare. In realitate, cazurile pe care ei le prezinta sunt aproape imposibile.Atunci cand intri pe site-urile de inchirieri auto, vei fi uimit de preturile de inchiriere a masinilor noi, insa la preluare, acest entuziasm va disparea deoarece este posibil sa primesti o masina pe care ei o considera "similara".In majoritatea cazurilor, autoturismul este inferior din toate punctele de vedere, iar tu vei plati pentru el acelasi pret.Indicat ar fi, ca atunci cand doresti sa inchiriezi o masina sa cauti poze reale cu ea pe website sau pe retelele lor de socializare. In acest fel, nu vei ajunge in situatia sa platesti suma de inchiriere a unui BMW X3 pentru un Ford EcoSport.O alta practica lipsita de corectitudine este taxa pentru masinile noi. Mai exact, pentru o masina 2018-2019, pe langa pretul afisat de inchiriere vei mai plati o taxa pentru a primi garantat acea masina si nu una "similara".Echipa BDV Bestauto, firma de inchirieri auto Cluj ne-a impartasit toate aceste situatii in care poti fi inselat de o firma de Rent a car.Acestia va recomanda sa verificati website-ul si retelele lor de socializare ( Facebook ) pentru a vedea poze reale cu masinile din dotare si sa nu va lasati pacaliti de review-uri cumparate cu reduceri pentru clienti.Suntem siguri ca iti doresti transparenta, preturi reale, afisate, modele noi de masini de inchiriat , servicii orientate catre client, flexibiliate si oameni cu care sa te poti intelege, astfel ca te invitam sa faci o vizita, chiar si virtuala, celor de la BDV Bestauto Rent a car