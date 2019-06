De ce trebuie sa tii cont la achizitionarea unei trotinete electrice?

Ziare.

Dar ce trebuie sa stim despre acest mijloc de transport? In cele ce urmeaza am sa punctez cele mai importante criterii de care sa tinem cont atunci cand dorim sa achizitionam un astfel de vehicul electric Majoritatea sunt pliabile, necesitand un spatiu mai mic pentru depozitare. Ca si greutate, au in medie 12 kg, fiind foarte usor sa le transportam atunci cand trebuie sa luam un alt mijloc de transport cum ar fi: metrou, autobuz, sau chiar sa le punem in portbagajul unei masini.Trotinetele electrice urbane, de regula sunt limitate la viteza de maxim 25km/h. De ce? Conform legislatiei rutiere, cele care depasesc viteza de 25km/h sunt incadrate in categoria mopeduri si trebuie inmatriculate/inregistrate, iar utilizatorul trebuie sa detina permis de conducere categoria AM.In functie de puterea motorului, dar si de capacitatea acumulatorul, trotinetele electrice ofera autonomie de deplasare de la 5km pana la 40 km. Iar pentru o incarcare completa este nevoie un timp de asteptare de 2-5 ore. Este bine sa tinem cont de distantele pe care trebuie sa le parcurgem zilnic cu acest mijloc de transport pentru a fi siguri ca ajungem la destinatie fara ca acestea sa se descarce in timpul deplasarii.De regula atunci cand producatorii inscriu la specificatiile tehnice distanta maxima care poate fi parcursa, viteza maxima de deplasare, respectiv sarcina maxima suportata se bazeaza pe anumite teste.De exemplu, la o trotineta cu autonomie de 30 km, viteza maxima 25km/h si sarcina maxima de 120 kg, se ia in calcul greutatea medie de 70 kg, si parcurgerea acestei distante in linie dreapta si plana (fara urcusuri) la o viteza medie constanta de 15-18 km/h. Deci cea mai esentiala caracteristica - distanta maxima de parcurgere depinde foarte mult de greutatea noastra, accelerarile si decelerarile pe care le imprimam trotinetei, si nu in ultimul rand mersul in rampa pe anumite distante.O alta caracteristica importanta o reprezinta rezistenta la apa. Majoritatea trotinetelor electrice care sunt acum disponibile pe piata din Romania nu au acest indice de protectie la apa. Prin urmare trebuie sa luam in calcul si starea vremii inainte de a ne deplasa cu aceasta. Totusi cele care au acest indice de protectie pentru a fi utile la deplasarea noastra chiar si atunci cand ploua inca au un pret destul de piperat.Nu esentiale, dar destul de importante sunt si caracteristicile display pe ghidon care ofera informatii legate de viteza de deplasare, numarul de km parcursi, numarul de km totali, autononomia bateriei, conectarea prin Bluetooth cu smartphone-ul, dimensiunea rotilor, tipul de franare, suspensii.Pentru cei care detin o astfel de trotineta, este recomandat pe timpul deplasarii sa fie echipati cu casca de protectie, cotiere si genunchiere, deoarece in cazul unui incident acestea protejeaza cele mai expuse parti ale corpului.Cu siguranta principalul factor care influenteaza atunci cand dorim sa achizitionam o trotineta electrica este pretul. In functie de caracteristicile si performantele pe care acestea le ofera, pretul difera. Gasim astfel trotinete electrice de la 600 lei pana la peste 6.000 lei. Noi de la EuroGsm recomandam sa alegeti modelul in functie de bugetul pe care il detineti si sa va asigurati ca dispune de toate caracteristicile de care aveti nevoie, astfel incat sa fiti multumiti de achizitia facuta si bucurosi pentru contributia la mai putina poluare.In concluzie, trotineta electrica poate fi o alternativa excelenta pentru deplasarea pe distante scurte mai ales in orasele supraaglomerate. Insa ea poate fi utilizata in perioada primavara - toamna si in zilele in care nu ploua. Iar pentru siguranta sporita este recomandat sa avem asupra noastra doar un rucsac.