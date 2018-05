Dispar motorizarile diesel din Europa? Lista producatorilor auto care au anuntat ca renunta la motoarele pe motorina

Ce viitor mai are dieselul?

Nu mai putin de patru mari producatori auto au anuntat anul acesta ca vor renunta la propulsoarele diesel.Inceputul anului a adus si primul anunt soc in industria auto,urmand sa scoata din gama motorizarile diesel pana la sfarsitul acestui an.Motivul? "Masinile cu motoare diesel reprezinta mai putin de 10% din vanzarile inregistrate de Toyota in Europa", a explicat, la vremea respectiva, Toyota Europe, Johan van Zyl.A venit apoi randul celor de lasa anunte ca vor renunta la motorizarile diesel. Constructorul auto cu sediul la Stuttgart spune ca masura a fost luata pentru ca interesul pentru masinile diesel a scazut foarte mult in urma scandalului Dieselgate, clientii dorind in schimb propulsoare hibride.Producatorul auto nipona decis, de asemenea, sa renunte la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel pe pietele europene.Decizia vine pe fondul reglementarilor stricte de mediu, dar si pentru a-si concentra resursele pe dezvoltarea de vehicule electrice.In fine, saptamana aceasta,a anuntat ca urmatorul model sedan S60 pe care il lanseaza nu va fi produs si in varianta diesel, ci doar in varianta electrica.Daca deciziile luate de Toyota, Nissan si Porsche au avut un rationament de ordin financiar, situatia e cu totul diferita in cazul Volvo, unde 70% din vanzarile inregistrate anul trecut de producatorul auto suedez au fost aduse de autoturisme cu motoare diesel."Viitorul nostru este electric si nu vom continua sa dezvoltam o noua generatie de motoare diesel. Vom inlocui masinile cu motoare cu combustie interna cu variante hibride, ca o masura de tranzitie catre electrificarea totala", a transmis CEO Volvo, Hakan Samuelsson.Cererea pentru autoturisme diesel a scazut drastic dupa scandalul Dieselgate din 2015, in care Volkswagen a recunoscut ca a instalat pe vehicule sisteme electronice speciale, folosite pentru falsificarea rezultatelor privind emisiile de noxe.Tot dupa Dieselgate, Parlamentul European a introdus reglementari mai dure cu scopul de a preveni repetarea unui scandal al emisiilor poluante similar celui de la Volkswagen.Pentru a preintampina aparitia unui nou scandal de amploare, Comisia Europeana a propus revizuirea regulilor de autorizare si de testare a masinilor pe teritoriul blocului comunitar, cu amenzi de pana la 30.000 de euro pentru fiecare vehicul care nu indeplineste standardele.Ingrijorati de aceste reglementari, dar si de anuntul mai multor orase mari din Europa ca vor interzice motorizarile diesel, producatorii auto s-au reorientat catre constructia de masini electrice, care castiga tot mai mult teren, in timp ce vanzarile de autoturisme cu motorizari diesel scad de la an la an.In 2017 s-au comercializat peste 62 de milioane de masini pe benzina si doar 14 milioane de vehicule diesel, in timp ce vanzarile de hibride si electrice au totalizat 3,8 milioane de unitati.