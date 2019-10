Faimoasele taxiuri negre din Londra devin nepoluante, prin lansarea unei versiuni electrice

Ziare.

com

Noul model are o autonomie de pana la 187 de mile (301 kilometri) la o singura incarcare, poate transporta maximum cinci persoane si este accesibil si persoanelor care folosesc scaune cu rotile, relateaza CNBC.Legatura Londrei cu taxiurile electrice dateaza inca din 1897, cand si-a facut debutul un vehicul numit Bersey. Propulsat de motoare, Bersey avea o autonomie de 30 de mile (48 kilometri) si atingea o viteza de 9 mile (15,5 kilometri) pe ora, potrivit Science Museum, dar compania care l-a produs era neprofitabila si a fost inchisa in 1899.Primarul Londrei, Sadiq Khan, a afirmat intr-un comunicat publicat miercuri ca discutiile cu taximetristii pentru a folosi vehicule electrice "reprezinta o parte esentiala a planurilor de a imbunatati calitatea aerului"."Dynamo Taxi va accelera retragerea taxiurilor diesel poluante de pe strazile oraselor din Marea Britanie si imbunatatirea calitatii aerului si va contribui la abordarea problemei urgente a climei si la crearea unei economii verzi", a adaugat acesta.Alaturi de autobuzele rosii cu etaj si de metrou, taxiurile negre sunt o parte emblematica a transporturilor din Londra. In ultimii ani, au fost facute eforturi pentru a reduce impactul acestora asupra mediului.Incepand din ianuarie 2018, taxiurile autorizate pentru prima oara in Londra trebuie sa aiba emisii zero. Emisiile lor de dioxid de carbon nu trebuie sa depaseasca 50 de grame pe kilometru si trebuie sa aiba emisii zero pe o raza de 30 de mile (48 kilometri).Dynamo Taxi are un pret de 55.495 de lire sterline (71.461 dolari), dar este eligibil pentru un grant de 7.500 de lire. Noul model de taxi va mari optiunile pentru transporturi durabile in Londra, alaturandu-se vehiculului electric TX al London EV Company. Vehiculul TX este alimentat cu energie de la o baterie litiu-ion.Centrul Londrei are o zona cu emisii ultra-scazute, sau ULEZ, activa 24 de ore din 24.Vehiculele care nu indeplinesc standardele referitoare la emisii ale ULEZ trebuie sa plateasca o taxa zilnica de intrare in zona. Taxiurile cu licenta de circulatie in Londra sunt scutite de taxa, dar exista o limita de 15 ani pentru vechimea vehiculelor.