Inchirierea unei masini, in pasi simpli - cum sa optimizezi timpul alocat acestui serviciu

Firmele de profil pun la dispozitie o flota de masini, ce se pot rezerva inainte de toate. Au prioritate tocmai cererile ce vin din online, caci primul venit, primul servit. Asadar, primul mod prin care doritorii pot eficientiza cererile pentru serviciul rent a car inseamna solicitarea de rezervare facuta online.Formularul este destul de simplu de parcurs incat sa fie inteles si aceasta cerere este netaxata. Sunt si agentii care taxeaza in schimb in eventualitatea in care se va anula rezervarea in cauza. Aici totul tine de politica fiecarei firme, deci este bine de intrebat.In cazul celor de la Trax Auto nu se va taxa nici una din situatii, rezervare sau anularea acesteia. Rezervarea poate fi facuta online, formalitatile incheiate in aeroport, caci au inchiriere auto direct din Otopeni.Exista si o practica a costurilor ascunse pe care clientii o primesc cu soc, descoperind ca au mai mult de platit decat s-ar fi asteptat. Asadar este bine de stiut ce anume include sau nu pretul. Traxrentacar s-a facut cunoscut pe aceasta nisa tocmai prin transparenta si corectitudinea preturilor. Dispune si de o gama vasta de servicii extra, de la sofer personal la GPS, conexiune la internet, laptop sau portbagaj auto. Plata acestora se va face per zi, la fel ca si la inchirierea auto.Este bine de alocat mai mult timp rezervarii si ulterior la fata locului de verificat daca totul corespunde. Nu isi doreste nimeni sa piarda timp in aeroport sau sa astepte prea mult pana cand gaseste o varianta auto disponibila in acel moment.Ce trebuie sa stiti:- Plata per zi a masinii este o taxa ce scade conform cu numarul mai mare de zile pentru care doriti inchirierea. Este posibila prelungirea acestei perioade, dar fara rezervare va implica sa predati si sa preluati alta masina, alt contract facut.- Mentionati unde ati dori sa lasati masina. In caz contrar, cand nu este specificat in contract, puteti fi penalizat pentru incalcarea clauzelor. Regula generala spune ca masina va fi predata in acelasi loc de unde ati preluat-o, de obicei de la sediul firmei.- Minimum necesar inchirierea include costurile asigurarii RCA si CASCO. Cele suplimentare sunt alegerea proprie, desi nu strica sa aveti una ce poate acoperi eventuale pagube.Atentia cu care veti alege acum se reflecta in modul mai simplu, rapid si eficient in care veti avea parte de masina dorita in timp util.Cu cat va informati mai bine dinainte si studiati ofertele, cu atat vor fi mai usor de inteles contractele si conditiile impuse de firma in cauza.