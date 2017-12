Lista celor mai intalnite escrocherii auto: Iata cum va pacalesc cel mai des mecanicii

Ziare.

Pentru a preveni aceste escrocherii ale mecanicilor auto, Biroul de Afaceri Bune din Missouri prezinta o lista cu cele mai des intalnite inselatorii cand vine vorba de reparatia masinii, scrie KY3 Injectoare murdare care, de fapt, nu sunt asa murdare sau folosirea de piese vechi sunt doar doua dintre escrocheriile cu care sunt pacaliti clientii."E posibil sa ti se spuna sa le cureti la fiecare 20-30 mii de kilometri, insa ce nu ti se spune e ca in ziua de azi combustibilul contine o substanta care curata injectoarele""Vii la mecanic cu o singura problema si esti anuntat ca, de fapt, mai ai alte 3 lucruri pe care trebuie sa le rezolvi. Daca aveti incredere in persoana respectiva, atunci e bine. Daca nu, mergeti si cereti si o alta opinie""Daca platiti pentru piese noi, cereti sa le vedeti. Ar trebui sa fie scoase din cutie. De asemenea, cereti sa vedeti reparatia""Nu aveti nevoie de unul nou la fiecare schimb de ulei. Filtrul de aer este bun pentru un an sau 20.000 de kilometri""Nu trebuie sa schimbati uleiul la fiecare 5.000 de kilometri. Multe masini pot merge in siguranta 10.000 de kilometri intre schimbul de ulei"I.G.