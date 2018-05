Masinile Diesel "sunt terminate", in cativa ani vor disparea. Recomandarea unui comisar european pentru Romania

Ziare.

Amintim ca grupul auto german Volkswagen a recunoscut, in 2015, ca a apelat la o inselatorie in timpul testelor oficiale din SUA legate de cantitatea de substante poluante emise de cateva modele diesel lansate in ultimii ani.Agentia americana pentru Protectia Mediului din SUA (EPA) a descoperit ca nivelul de noxe era, in realitate, de pana la 40 de ori mai mare decat cel inregistrat la verificarile oficiale.Bienkowska sustine ca atunci Uniunea Europeana a trecut printr-un "moment de cotitura", pentru ca scandalul a afectat profund "sentimentele societatii fata de emisiile poluante si masini"."Masinile diesel sunt terminate. Cred ca in cativa ani vor disparea complet. Tehnologia asta apartine trecutului", spune comisarul european, citat de Blooomberg "Oamenii si-au dat seama ca nu vom avea niciodata masini diesel curate, adica fara emisii de NOx (oxizi de azot- n.red.) ", sustine Bienkowska.Conform declaratiilor oficialului european, regulile de autorizare si omologare a masinilor noi vandute in UE au fost modificate pentru ca reprezentantii Comisiei Europene sa poata amenda mai usor producatorii auto care nu respecta legislatia.In noua versiune a regulamentelor in vigoare pe teritoriul Uniunii, acestia pot fi amendati cu pana la 30.000 de euro per masina, iar Comisia poate obliga producatorii sa initieze rechemari in service in cazul in care anumite modele nu sunt conforme.Comisarul sustine ca aroganta producatorilor, combinata cu legaturile stranse pe care le au acestia cu guvernele, a facut ca legea sa fie primita ca si cum consecintele erau nesemnificative, insa atitudinea lor s-a schimbat treptat."Sunt mai putin frustrata decat eram acum un an. Toata negarea asta (a efectelor grave pe care le au emisiile - n.red.) a fost groaznica", a declarat Bienkowska referitor la consecintele grave ale emisiilor de NOx - prea putin recunoscute de marii producatori auto.Comisia Europeana, dar si industria auto vor sa stimuleze dezvoltarea bateriilor pentru masinile electrice, inclusiv prin finantare, dar pana atunci Bienkowska "se lupta" cu problema masinilor diesel vechi.A si lansat amenintari la adresa mai multor tari europene, inclusiv Germania si Italia, pentru ca nu au implementat regulile stabilite de UE pentru a limita emisiile toxice.De asemenea, oficialul european indeamna alte state membre, in special cele din estul Europei, sa recheme in service masinile care nu se ridica la nivelul standardelor de emisii NOx. Printre aceste tari se numara si Romania."In acest moment, opt state membre au implementat rechemari obligatorii in service. Dar avem alte state membre, precum Romania, Slovacia sau Polonia, unde rata de rechemare in service e extrem de mica. Nu vrem ca aceste parti ale Europei sa se umple de masini diesel vechi", a conchis comisarul.