Masinile zburatoare ar putea atrage in 2020 investitii de milioane de dolari

Ziare.

com

Afacerile inca noi cu taxiuri aeriene electrice "au potentialul sa perturbe semnificativ peisajul mobilitatii urbane", dar intampina inca obstacole semnificative in privinta comercializarii si profitabilitatii, potrivit studiului intitulat 2020 Emerging Technology Outlook, publicat pe site-ul de cercetari in domeniul investitiilor PitchBook si citat de Reuters.Firma de cercetare anticipeaza ca start-up-urile in domeniul taxiurilor aeriene, cum ar fi Joby Aviation, din Silicon Valley, si firma germana Lilium Aviation, ar putea atrage un nivel record de investitii in 2020, in pofida unei pauze de finantare in 2019.PitchBook evalueaza Joby la 450 de milioane de dolari si Lilium la 576 de milioane de dolari. Pana in prezent, Joby a atras peste 128 de milioane de dolari din partea investitorilor, inclusiv de la diviziile de investitii ale Intel, JetBlue Airways si Toyota Motor. Lilium a atras peste 100 de milioane de dolari, un investitor major fiind compania chineza Tencent Holdings.Producatorul auto german Daimler si grupul chinez Geely Automobile investesc intr-un startup de taxiuri aeriene, Volocopter, din Stuttgart, care a atras 100 de milioane de dolari si este evaluat la 250 de milioane de dolari.Taxiurile aeriene electrice au mai multe forme si marimi si ar putea arata destul de diferit fata de avioanele conventionale cu aripi fixe. Motoarele electrice inlocuiesc motoarele de avioane, iar vehiculele care decoleaza si aterizeaza vertical, proiectate astfel pentru a se evita necesitatea unor piste lungi, au aripi rotative si, in unele cazuri, rotoare pe post de propulsoare.Numai cateva companii, cum ar fi Terrafugia, detinuta de Geely, fabrica vehicule care arata ca masini cu aripi.Taxiurile aeriene electrice vor zbura probabil la altitudine scazuta, in special din oras in oras, eliberand astfel traficul rutier aglomerat. In schimb, ar putea aglomera traficul aerian, pe masura ce vor deveni mai populare.Studiul PitchBook apreciaza ca aceasta industrie in formare, care va reprezenta pe termen lung un pericol pentru furnizorii de servicii de transporturi terestre, intampina inca piedici de natura legislativa si tehnologica, care vor necesita timp si fonduri pentru a fi rezolvate.Potrivit PitchBook, Lilium va incerca sa atraga 500 de milioane de dolari de la investitori, mai mult decat investitiile totale in intregul sector care au avut loc din 2009.Citeste si Taxiurile zburatoare SeaBubbles sunt testate la Paris (Video)