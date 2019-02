Mazda va prezenta un nou SUV la Salonul Auto de la Geneva

Ziare.

com

Cel de-al doilea model de generatie noua Mazda are un limbaj de design Kodo mai matur si beneficiaza de arhitectura Skyactiv-Vehicle de ultima generatie, potrivit unui comunicat al producatorului auto japonez.Sistemul de propulsie prezinta cele mai recente motoare Skyactiv, incluzand tehnologia SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition), care foloseste o metoda unica de combustie, combinand performantele constante independent de nivelul turatiilor ale unui motor pe benzina cu raspunsul superior al unui motor diesel.Editia aniversara Mazda MX-5 30 de ani isi face si ea debutul european. Sarbatorind trei decenii de la premiera mondiala la Salonul Auto de la Chicago din 1989, Mazda MX-5 este cel mai popular roadster din istorie, cu peste 1 milion de unitati vandute in intreaga lume, dintre care peste 350.000 in Europa.O alta prezenta in cadrul evenimetului este noua Mazda3, in variantele hatchback si sedan, prima model din noua generatie de autoturisme Mazda. Aceasta este prima masina de serie care ofera tehnologia inovatoare SPCCI de la Mazda, care ofera un raspuns initial superior, puternic, cuplu liniar si performante la orice nivel al turatiilor. Motorul integreaza si noul sistem inteligent M-Hybrid de la Mazda, imbunatatind economia de combustibil si emisiile.Cel mai bine vandut model Mazda, suv-ul CX-5, va fi, de asemenea, prezent in cadrul salonului. Pentru 2019, au fost facute imbunatatiri in doua zone cheie - calitatea si tehnologia interioara si dinamica, unde adoptarea G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) face ca modelul CX-5 2019 sa fie mai agil si mai performant ca oricand.Vezi: Mazda ne face cunostinta cu noul CX-5: Iata cum arata, cu ce noutati vine si care e pretul de pornire in Romania Salonul Auto de la Geneva din 2019 se deschide publicului in perioada 7-17 martie.