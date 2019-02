Noi firme de inchirieri auto in Timisoara. Ce le atrage in judetul Timis si cum vor influenta cresterea economica a regiunii?

Cum influenteaza companiile de Rent a Car economia locala in Timisoara si pe cea nationala?

Segmentul de piata al inchirierilor auto este foarte dens, iar primele 3 companii ocupau aproximativ 71% din piata romaneasca. Asadar, asta inseamna 71% din piata este ocupata de capital strain, momentan, insa pare ca acest procent tinde sa se schimbe.Companiile romanesti incep sa se amplaseze strategic in locatii convenabile calatorilor si vizeaza un public tinta din ce in ce mai divers, cu servicii pe masura.Acum, intrebarea ramane: cat de mult vor reusi acestea sa acapareze din procentul total al pietei cu o valoare estimata de aproximativ 24 milioane de dolari la nivel national?Alana Rent a Car, companie de inchirieri auto, se extinde in intreaga tara, avand deja filiale in Bucuresti, Otopeni, Timisoara, Brasov, Sibiu, Iasi, Cluj si Constanta si ne ofera o perspectiva privitor la evolutia pietei de inchirieri auto in Romania."Oferind servicii calitative la preturi mici, inchirieri auto fara garantie si fara card de credit, clientela ne-a cerut sa deschidem noi filiale in Romania", spune Adi, membru al echipei Alana. Astfel, transformandu-se dintr-o mica companie ce inchiriaza masini in Bucuresti, intr-un jucator mediu din piata de Rent a Car din Romania.Ultima filiala ce au inaugurat-o recent este cea din Timisoara, chiar langa Aeroportului Traian Vuia si ofera servicii de inchirieri auto in Timisoara ieftine ca sa atraga segmentul de piata din judetul Timis.Compania a fost fondata in 2009 si activeaza in domeniul inchirierilor auto. A crescut de la o companie cu o flota de doar 5 masini, la o flota de peste 80 masini, la nivel national. In segmentul inchirierilor auto, Alana a reusit sa creasca printre competitori precum Sixt, Autonom sau Avis."Este nevoie de multa perseverenta si orientare catre client. Clientii vin la tine prima oara din motive mai mult sau mai putin obiective, dar se intorc numai si numai daca serviciile pe care le oferi sunt exceptionale.In plus, un client multumit va face reclama si altor prieteni, iar reclama din vorba in vorba este mult mai valoroasa pentru noi decat orice alt tip de promovare.Speram, astfel, prin aceasta expansiune la nivel national, sa ne bucuram in continuare de suportul cat mai multor clienti, fiindca avem nevoie de el ca sa sustinem calitatea serviciilor si, deci, sa existam in piata romaneasca, cu capital romanesc, in continuare.Fie crestem, fie murim ca si brand, ca si tara. Trebuie sa convingem romanii si strainii sa inchirieze masini de la companii romanesti, nu de la companii cu capital strain.Acum in 2019 am reinvestit mult in flota noastra auto si ca sa existam in continuare peste 2-3 ani, trebuie ne bucuram de un sprijin cel putin dublu al clientilor."Care sunt problemele pe care trebuie sa le depasesti atunci cand te extinzi la nivel national?"Lucrez in domeniul inchirierilor auto de peste 15 ani si ce pot sa spun este ca piata devine tot mai aglomerata. Desigur, mereu se poate sa te strecori si tu undeva, ca si companie, si sa prinzi o bucata din business, dar ca sa cresti, devine din ce in ce mai dificil si riscant.Spre exemplu, locurile in aeroport sunt deja inchiriate de mult timp, iar cine are loc nu planuieste sa renunte la el.Mi se pare, totusi, ca inchirierea unui birou in aeroport este necinstit fata de client, fiindca trebuie sa cresti preturile ca sa poti acoperi chiria de 2-3 ori mai scumpa, decat in afara aeroportului. Cu toate acestea, clientii tind sa se duca tot catre reprezentantele ce-si au biroul acolo.Speram sa ducem numele Alana Rent si in afara granitelor peste 5 - 10 ani.Momentan, ce-i drept, ne concentram sa oferim romanilor nostri servicii la preturi corecte.Faptul ca ne extindem la nivel national ne va pune la incercare, atat in Timisoara, cat si peste tot in Romania. Fie reusim, fie nu.Repet: vom reusi numai daca romanii au incredere in noi si ne ajuta, folosind serviciile noastre."Unde crezi ca va ajunge Alana Rent in afara granitelor in 5 ani?"Nu stiu daca in urmatori 5 sau 15 ani, dar sunt sigur ca Alana fie se va extinde in intreaga Europa, fie va inceta sa existe. Cine nu evolueaza, ramane in urma, si daca ramai suficient de mult in urma, lumea nu te mai vede.Deci este critic ca noi, ca si companie romaneasca, sa ne stabilim ca jucatori importanti in piata nationala a inchirierilor auto."Ce diferentiaza o companie de rent de succes de una care "ramane in urma"?"Doua aspecte: serviciile si riscul. Sa oferi servicii calitative, inseamna sa oferi masini noi. Sa oferi masini noi inseamna ca trebuie sa ceri preturi mai mari decat daca ai oferi masini vechi. Ceea ce este un risc, fiindca mai intai investesti in flota, iar apoi afli daca oamenii sunt dispusi sa plateasca.Pana acum, noi am invatat ca romanii sunt dispusi sa plateasca pentru calitate si devenim din ce in ce mai educati privitor la beneficiile de a te deplasa cu o masina din 2017 - 2018 versus riscurile la care te supui cand conduci o masina din 2010 sau mai veche."Perioada de inchiriere medie a fost mult timp de 7 zile sau mai putin. Asta findca majoritatea celor ce inchiriaza o masina sunt turisti straini. Insa perioada de inchirierie a inceput sa creasca intre 7 - 15 zile, fiindca romanii ce se intorc in tara prin Aeroportul Timisoara prefera sa inchirieze o masina pentru a se deplasa in judetele invecinate.Asta inseamna ca, pe de-o parte, infrastructura din vestul Romaniei nu permite deplasarea usoara, fara masina, intre judete, iar, pe de alta parte, ca romanii isi permit sa apeleze la servicii care pana acum ani nu erau intelese ca fiind necesare.Prin urmare, romanii cheltuiesc din ce in ce mai mult, iar companiile romanesti isi permit sa angajeze din ce in ce mai mult si sa creasca nivelul de trai mediu.Cu toate acestea, cei de la Alana Rent spun ca banii romanilor nu vor fi suficienti, fiindca grupul tina al pietei de inchirieri auto sunt turistii straini, fiind intotdeauna mai predispusi sa apeleze la aceste servicii, iar acesti clienti sunt atrasi de catre companiile internationale."Asadar, pana nu reusim noi, companie romaneasca, sa ne extindem in alte tari, sa atragem clientii direct de acolo catre Romania, firmele straine mereu vor fi in fata noastra. Este o economie bazata pe merit. Un merit brutal, dar cinstit. Este de datoria noastra sa luam aspectele acestea in calcul si sa facem tot ce putem, cate un pas pe rand" spune, in incheiere, Paul, fondator inchirieri auto Alana Rent a Car.