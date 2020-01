Paza buna trece primejdia rea! De ce sa soliciti servicii de verificare auto inainte de achizitia unei masini sh?

Ziare.

Cand vine vorba de masini rulate, in Europa ai posibilitatea de a cumpara un automobil din propria tara sau de a merge intr-o tara apropiata si a alege o masina de acolo. Insa prima varianta este mai convenabila deoarece la costul unei masini din Germania de exemplu, se mai adauga pe deasupra banii si timpul investit in calatorie.In plus, este mult mai practic sa cumperi din tara ta pentru ca poti sa te consulti pe indelete in legatura cu istoria masinii, dar si sa te targuiesti pe limba romana. Exista insa si un mare dezavantaj al achizitiei de masini vechi.In ultimii ani s-au produs atat de multe inselaciuni prin ascunderea defectelor masinilor vandute incat este greu sa-ti faci curaj si sa mai ai incredere in piata.Vanzatorii de masini sunt atat de priceputi in ascunderea oricaruit tip de probleme incat cei mai multi cumparatori isi dau seama ca au fost pacaliti abia dupa ce au pierdut banii.Chiar si masinile accidentate sunt reparate superficial si vopsite ca sa arate ca noi. De aceea, fara experienta in domeniul auto este pur si simplu imposibil sa-ti dai seama ca in loc sa faci un targ bun, esti de fapt tras pe sfoara.Astfel, a luat nastere serviciul de verificare auto de la autoverificate.ro prin care poti afla daca o masina este sau nu ceea ce pretinde vanzatorul.Nu porni de la ideea ca toate automobilele vandute in Romania sunt defecte! Dar asa cum spune si proverbul, paza buna trece primejdia rea si pe cat posibil este bine sa-ti iei toate masurile de precautie.Costul serviciului de verificare auto depinde de pretul de vanzare al masinii. Dar chiar si in aceste conditii este mult mai avantajos sa platesti acest tarif si sa te asiguri ca vei cumpara o masina de care te vei folosi mult timp de acum inainte, decat sa economisesti cateva sute de lei, dar sa pierzi mii de euro!