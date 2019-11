Se lanseaza platforma care prognozeaza cand ti se va strica masina: PREDYCT

Ziare.

Serviciul va fi disponibil la nivel national prin reteaua AD AUTO TOTAL incepand de la finalul anului 2019 si se adreseaza preponderent flotelor auto (transportatori de persoane sau marfuri, societati de leasing operational sau furnizori de servicii rent-a-car).Diagnoza la distanta pe raza nelimitata, in timp real. AD AUTO TOTAL a intuit nevoile pietei locale inca din 2016, cand, prin sistemul Telematrix (TMX), a inceput sa ofere companiilor romanesti raspunsuri la problemele de gestionare a flotelor auto.Prin intermediul platformei sale de management al flotelor, AD AUTO TOTAL administreaza peste 30.000 autoturisme si autoutilitare apartinand unor instititutii de stat sau private.Bazat pe tehnologie de ultima ora, Telematrix include functii de monitorizare GPS, posibilitatea de diagnoza la distanta, in timp real, a starii tehnice a autovehiculului, ofera analiza stilului de condus si asociere ruta-sofer.Toate operatiunile se fac de la distanta: citiri coduri de eroare sau parametri in regim dinamic, inregistrari valori si generare de analize grafice pe perioade predefinite.In service, personalul calificat demareaza procedura de diagnoza, avand posibilitatea sa observe in timp real atat comportamentul vehiculului, cat si istoricul sau, in diverse conditii de rulare.Baza de date in care sunt salvate traseele si informatiile rezultate din diagnoza este disponibila clientului pe o perioada de 2 ani.Prognoza defecte. Ingloband acum expertiza GARRETT ADVANCING MOTION in domeniul prognozei si diagnozei aeronautice, platforma PREDYCT va oferi, alaturi de diagnoza, o functie unica in Europa, si anume prognoza de defecte asistata de inteligenta artificiala.Concret, identificarea problemelor vehiculului auto inainte ca ele sa apara. Portofoliul GARRETT ADVANCING MOTION (fosta Honeywell Transportation Systems) include monitorizarea a 85% dintre sistemele Boeing 777, inregistrand performante notabile (80% reducere a erorilor de diagnosticare, reducerea timpului de reparatii la jumatate, si 1,2 mil. USD economii la costurile de mentenanta per aeronava).Catalin Popescu, GARRETT ADVANCING MOTION: "Analizand comparativ pragurile nominale cu indicatori sintetici, analiza predictiva ofera corelatii semnificative, care ar fi dificil de descoperit de om, semnalizand abaterile in afara parametrilor normali.O anomalie ce poate parea nesemnificativa cand este observata la un singur vehicul devine un real semnal de alarma cand este agregata cu date provenind de la mii de alte automobile cu aceeasi problema. Urmatorul pas este intelegerea contextului si identificarea repetabilitatii modelului, cu ajutorul algoritmilor.PREDYCT va estima in cat timp componenta sau subsistemul se vor degrada in asa masura incat sa impiedice functionarea corecta a masinii, si mai mult decat atat, vor afecta si componentele sau subsistemele adiacente componentei defecte.Estimam ca PREDYCT va reduce indisponibilitatea masinilor monitorizate cu pana la 50% si le va creste longevitatea cu pana la 40%."Bogdan Dimitriu, AD AUTO TOTAL: "La AD AUTO TOTAL, avem o imagine clara a viitorului. Pentru asta e nevoie de inovatie in cercetare, capacitate de analiza si privire de ansamblu, pe care le exersam constant.Am investit 300 000 EUR in dezvoltarea platformei si astazi suntem in masura sa oferim companiilor din toata Romania un instrument valoros.Platforma PREDYCT va asigura trimiterea catre client a unui raport zilnic cu vehiculele din flota. Sistemul va instiinta managerul de flota asupra potentialelor defecte grave ce pot duce la imobilizarea anumitor vehicule, va evalua situatia din punct de vedere tehnic si va facilita programarea in service.Va estima, de asemenea, costurile de reparatii si downtime, le va reduce cu pana la 20%, si va oferi rapoarte statistice pe perioade predefinite".Lider mondial, recunoscut pentru tehnologiile diferentiatoare, GARRETT ADVANCING MOTION deserveste clienti din intreaga lume de peste 65 de ani cu solutii pentru transportul personal, vehicule comerciale, serviicii post-vanzare si imbunatatire a performantei.Tehnologia de ultima ora GARRETT ADVANCING MOTION permite vehiculelor sa devina mai sigure, mai conectate, mai eficiente si mai prietenoase cu mediul.Portofoliul GARRETT ADVANCING MOTION de solutii software de turbocompresie, alimentare electrica si software auto faciliteaza progresul industriei auto, redefinind notiunea de mobilitate. Pentru mai multe stiri si informatii despre Garrett, va rugam sa vizitati www.garrettmotion.com/news AD AUTO TOTAL s-a nascut din pasiune si dedicatie pentru domeniul auto, cu capital 100% romanesc. Beneficiind de o retea de distributie rapida, cu densitate mare, cu prezenta si extindere continua la nivel international, AD AUTO TOTAL este unul dintre principalii importatori si distribuitori de piese auto din Romania, cu vanzari de peste 300 mil. EUR la nivelul anului 2019.Pentru mai multe stiri si informatii despre AD AUTO TOTAL, va rugam sa vizitati www.autototal.ro