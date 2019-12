Sfaturi pentru inchirierea unei masini la un pret accesibil

Ziare.

Site-urile agregatoare sunt minunate pentru ca-ti arata rapid optiunile de inchirieri auto ieftine. Dar inainte de a rezerva o masina folosind unul dintre aceste site-uri, compara intotdeauna ofertele lor cu tarifele de pe site-ul propriu de rent a car.In unele cazuri, compania de inchirieri de masini Rodnarentacar iti va oferi un pret mai bun pentru o rezervare directa., acceseaza site-ul web al firmei si foloseste aceeasi cautare pentru a verifica pretul.Nu vei gasi intotdeauna o oferta mai buna folosind aceasta metoda, dar merita sa te asiguri inainte de a finaliza procesul de inchiriere.Toata lumea cunoaste companiile mari de rent a car, si desi sunt renumite, nu sunt intotdeauna cea mai buna alegere.In cele mai multe cazuri, acestea sunt prima optiune la care te gandesti. Dar exista foarte multe companii mici, locale, care merita atentia ta.Probabil ca firmele mici nu au aceleasi site-uri web extravagante si locatii extinse precum companiile mari, dar au uneori preturi mult mai bune.Este posibil ca tariful saptamanal sa fie mai mic decat tariful zilnic, dar nu este o regula. Daca faci o calatorie de 3 sau 4 zile, uneori este mai ieftin sa rezervi o masina timp de o saptamana si apoi sa o returnezi mai devreme.Asadar, inainte de a rezerva masina, verifica daca tariul saptamanal este mai ieftin decat cel zilnic.Insa trebuie sa te asiguri ca citesti cu atentie regulile firmei legate de returnarea masinii, pentru a nu plati taxe suplimentare atunci cand predai masina inainte de termen.Atunci cand inchiriezi o masina, compania de rent a car iti poate propune sa optezi pentru cateva elemente suplimentare.Iata cateva upgrade-uri pe care le poti refuza, pentru a nu ridica costul de inchiriere:- Telefonul tau are deja aplicatii excelente de navigare incorporate.- poti utiliza telefonul pentru a reda muzica.- daca ai deja un scaun auto in masina personala, il poti monta pe acela in masina inchiriata.Daca bugetul tau este restrans, ar trebui sa optezi pentru o masina economica, indiferent daca este sau nu pe gustul tau.Masinile economice sunt la mare cautare, si exista sansa ca atunci cand te vei prezenta la birou pentru a ridica masina, aceasta sa nu mai fie disponibila si