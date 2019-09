Soferii ar putea sa isi aleaga singuri perioada in care sa le fie suspendat permisul - proiectul a trecut de Senat

Ziare.

Proiectul de lege urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor, scrie profit.ro Initiativa ii apartine deputatului ALDE Stefan Baisanu.Astfel, in cazul suspendarii provizorii a carnetului de conducere, soferul poate sa isi aleaga, in intervalul de un an de la data infractiunii pentru care a fost sanctionat, perioada in care suspendarea sa devina efectiva.Potrivit sursei citate, initiativa legislativa prevede ca:- In cazul suspendarii provizoriu a permisului auto, conducatorul auto poate sa-si aleaga perioada suspendarii, potrivit faptei contraventionale pe care a savarsit-o.- Exceptiile de la aceasta prevedere o fac faptele deosebit de grave, care prezinta un pericol social, fiind savarsite cu vinovatie si care sunt prezentate de legea penala si sunt pedepsite de aceasta - infractiuni.- Conducatorul auto poate sa-si aleaga perioada suspendarii, potrivit faptei contraventionale pe care a savarsit-o, intr-o perioada de 365 de zile de la data savarsirii faptei contraventionale.Profit.ro mai noteaza ca Guvernul s-a opus acestui proiect, intrucat "nu s-ar mai atinge scopul educativ si preventiv al sanctiunii contraventionale", iar prevederea ar putea conduce la incalcarea Constitutiei, in conditiile in care in cazul altor sanctiuni nu exista astfel de optiuni.