Unde va lasati masina cand plecati in vacanta in strainatate?

Ziare.

com

Mai ales cand plecati impreuna cu intreaga familie, este mult mai practic si mai comod sa mergeti cu masina personala la aeroport. De aceea, un aspect in plus de care trebuie sa tineti cont, este ce faceti cu masina atunci cand ajungeti acolo?Daca aveti nevoie de mai multe informatii despre posibilitatile de parcare in aeroport Otopeni a masinii dumneavoastra, atunci acest articol va fi un ghid extrem de util.Pentru multi oameni care calatoresc si prefera sa mearga la aeroport cu masina personala, solutia cea mai simpla este sa isi lase autovehiculul intr-unul dintre locuri de parcare in aeroport Otopeni.E adevarat ca este optiunea cea mai costisitoare, dar nu aveti nimic in plus de facut decat sa va parcati masina si in cateva minute de mers pe jos sunteti in aeroport.Alternativa, care devine tot mai populara si in Romania, este cea de parcare privata. Este sigur sa imi las masina intr-o parcare privata? Care sunt avantajele unei parcari private in raport cu parcarea aeroportului Henri Coanda? Cat timp imi pot lasa masina intr-o astfel de parcare?Acestea sunt cateva dintre cele mai importante intrebari care se ridica atunci cand vorbim despre parcarile private din jurul aeroportului din Bucuresti.Daca nu ati mai lasat masina intr-o astfel de parcare cu alta ocazie, este normal sa fiti ezitanti si sa va puneti intrebari. Poate fi destul de stresanta ideea de a va lasa masina altundeva decat acasa pentru mai multe zile sau chiar saptamani la rand.Totusi, retineti ca majoritatea oamenilor care zboara regulat fac acest lucru fara sa intampine niciun fel de problema. Dimpotriva, masina dumneavoastra este mult mai in siguranta intr-un loc in care este supravegheata video si pazita 24/7.Parcarile construite in imediata apropiere a aeroportului Otopeni trebuie sa respecte niste normative foarte clare legate de siguranta. Inainte sa faceti rezervarea pentru locul de parcare, faceti un mic research online si alegeti in cunostinta de cauza.Alegeti o parcare imprejmuita, luminata, monitorizata video si supravegheata de un agent de paza 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana.Principalul avantaj al acestor parcari este ca se afla in imediata apropiere a aeroportului Otopeni. Deci, nu veti intampina nicio problema sa ajungeti la timp pentru formalitatile de control si imbarcare. In cateva minute din momentul in care v-ati lasat masina puteti ajunge la intrarea in terminalul Plecari al aeroportului Henri Coanda.Multe companii care ofera servicii de parcare privata va asigura si transferul gratuit. De asemenea, la intoarcere veti fi preluat si dus la parcarea in care v-ati lasat masina fara niciun fel de cost suplimentar. Verificati si acest aspect atunci cand faceti rezervarea.Aceste parcari sunt disponibile 24h/24, 7 zile pe saptamana si va ofera conditii de parcare similare sau chiar mai bune decat cele pe care le gasiti in locurile de parcare in aeroport Otopeni. In plus, aici aveti avantajul ca puteti sa faceti rezervarea locului de parcare in avans.Puteti face rezervarea simplu si comod online sau telefonic. Astfel, nu trebuie sa va faceti probleme ca nu aveti un loc de parcare asigurat. Aveti si mai multe variante de plata: la fata locului, cash sau cu cardul, sau online prin plati securizate.Pretul parcarii este un alt avantaj, daca nu cel mai important. Daca verificati lista de preturi pentru parcare Otopeni practicate de diferite companii private, veti descoperi tarife chiar si cu 30% mai mici fata de cele din interiorul aeroportului.Plata online cu cardul va aduce reduceri suplimentare. In plus, pentru parcarea pe termen lung, puteti beneficia de oferte personalizate.Puteti sa va lasati masina parcata atat timp cat aveti nevoie: de la 24 de ore la cateva saptamani. Parcarile private din jurul aeroportului Otopeni dispun de sute de locuri de parcare si au conditii si tarife mult mai flexibile.Daca in parcarea aeroportului Otopeni durata maxima de utilizare a parcari este de 30 de zile, cele mai multe dintre companiile private nu impun astfel de limite de timp.Tariful de parcare pe termen lung se calculeaza in functie de numarul de zile de utilizare. Daca alegeti varianta de parcare long-term veti obtine un tarif mai mic pe zi decat pentru o perioada mai scurta.Conditiile oferite si tarifele practicate de companiile private difera intre ele, de aceea e bine sa nu va opriti la prima optiune gasita. Cautati o varianta de parcare Otopeni cu toate facilitatile incluse la un cost cat mai avantajos.