Mazda a venit cu o surpriza majora la Geneva: Cum arata noul SUV CX-30 (Foto)

Constructorul nipon a prezentat, marti seara, primele imagini si detalii despre noul SUV CX-30, un model nou in gama Mazda.Acesta se pozitioneaza intre doua SUV-uri existente deja in oferta Mazda, CX-3 si CX-5.Noul CX-30 continua in linia cu care Mazda ne-a obisnuit in ultimii ani si are un design foarte atragator, iar grila frontala este foarte agresiva.Lungimea noului CX-30 este de 4.395 de mm, latimea de 1.795 de mm, in timp ce ampatamentul este de 2.655 de mm. Volumul portbagajului SUV-ului de la Mazda ajunge la 430 de litri.In comunicatul de presa transmis marti, Mazda nu ofera detalii tehnice, insa cel mai probabil gama de motorizari va fi imprumutata de la CX-3. In plus, va putea fi echipat si cu viitorul motor SkyActiv-X, care promite 181 de cai putere si 220 Nm.Noul CX-30 va beneficia si de o versiune modificata a sistemului Driver Monitoring. Cu ajutorul unei camere cu infrarosu va fi monitorizata astfel activitatea soferului. Aceasta va surprinde cat de mult sunt deschise pleoapele soferului, de cate ori clipeste, inclusiv pozitia gurii si va putea determina nivelul de oboseala al soferului.Mazda CX-30 va ajunge in reprezentante incepand cu aceasta vara, dar momentan nu sunt cunosute detalii despre pret.C.S.