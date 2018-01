Seat, Volkswagen si Peugeot duc SUV-urile pe noi culmi

Nissan Qashqai

Opel/Vauxhall vine in forta cu Grandland X.

Citroen lanseaza C5 Aircross si in Europa.

*Jeep ne prezinta modelul Compass ale carui vanzari au atins 3282 unitati in Septembrie, propulsand astfel brand-ul in primele zece pozitii ale clasamentului pe luna respectiva.

Skoda lanseaza modelul Karoq.

Mitsubishi ne propune SUV-ul Eclipse Cross.

Honda CR-V

Ziare.

com

Sigur, excedentul manifestat in vanzarile auto la momentul actual nu isi va putea pastra acelasi ritm pe parcursul urmatorilor ani, insa trend-ul va continua sub auspicii pozitive. Potrivit expertilor, SUV-urile vor ocupa aproximativla nivel european pana in 2021 - cresterea, deci, se anunta constanta si nu pare sa fie un capriciu de moment al consumatorilor.Titanii acestui sector sunt(lider inca incontestabil in topul preferintelor cumparatorilor) si pretendentul la titu, respectiv modelulde la Volkswagen ale carui vanzari au crescut cu 45% in primele noua luni ale anului.Dar sieste un adversar redutabil si un ocupant al podiumului, respectiv al pozitiei nr. 3 in topul vanzarilor. Apropo de vanzari, Peugeot a atins un volum de-a dreptul halucinant (vorbim aici de procente cu 3 cifre) datorita campioanei en titre la capitolul Masina Anului.Se pare ca modelul 3008, care reprezinta si primul lor SUV "cu acte in regula " a depasit atat obiectivele economice cat si aspiratiile Peugeot prin vanzarea a 300.000 de unitati de la momentul lansarii - 3008 se vinde singur! Peugeot au rasuflat astfel usurati si au reusit sa se concentreze pe vanzarea produselor cu marja mai mare de profit si sa iasa din sfera de rentabiliate scazuta.Conform propriilor declaratii, modele dina brand-ului Peugeot au adus nici mai mult, nici mai putin de 38% din totalul vanzarilor lor pe luna Octombrie.Si pentru Ford, produsele "de lux" au fost la mare cautare, in special versiunea de top a modelului Kuga s-a impus si a generat o crestere de 20% la nivelul vanzarilor din primele noua luni ale anului, ceea ce a propulsat brand-ul Ford pe locul 5 al clasamentului vanzarilor pe noua luni la capitolul SUV-uri.Succesul rasunator al modelelor de top a creat un clivaj insurmontabil intre preturile "masinilor mici" de segment compact si pretul SUV-urilor din acelasi segment, diferenta dintre cele doua ajungand pana la 10.000 euro (aproximativ). E clar ca SUV-urile reprezinta o oportunitate de neratat pentru producatorii auto care doresc sa isi mareasca atat vanzarile, cat si profitul.Toata lumea vreo o portie... de succes, iar producatorii se intrec in lansarea de modele tot mai competitive pentru a satisface cererea nestavilita de SUV-uri:Toti marii producatori fac eforturi pentru a acoperi acest segment aflat la apogeu, toti mai putin Fiat, care este si singurul brand important care inca nu detine nicio cota de piata din segmentul rezervat SUV-urilor si evident, niciun SUV.sau compact au avut o pondere de 10% din totalul vanzarilor auto la nivel european, pe luna Septembrie comparativ cu 8.1% din volumul vanzarilor de anul trecut. E o crestere, sigur.Mai important e ca o panorama defalcata pe state europene ne arata ca in unele tari, cifrele au fost aproape duble - cum ar fi Letonia cu vanzari de 18.3%, urmata indeaproape de Estonia cu 18.2% si Irlanda cu 17.7%.Regatul Unit al Marii Britanii si Ucraina detin cele mai mici procentaje (in jur de 11%), insa au reusit sa ajunga in clasament, in timp ce Germania se arata inca reticenta cand vine vorba de SUV-uri la fel si Italia cu un procent de vanzari de doar 8.7% pe acest segment auto.Sistemul de tractiune integrala poate fi o buna maniera de a creste pretul global al unui vehicul, insa interesul pentru aceasta dotare pare sa fi scazut anul acesta comparativ cu aceeasi luna, respectiv Septembrie a anului trecut.Insa, nu putem considera aceasta afirmatie ca fiind un adevar general valabil, poate pentru simplul motiv ca unii producatori auto sunt mai priceputi ca altii cand vine vorba de punerea in valoare si vanzarea efectiva a masinilor prevazute cu optiunea 4X4. Statisticile au aratat ca 61% din vanzarile Honda CR-V, 49% din totalul vanzarilor Mazda CX-5 si 47% din vanzarile modelului Tiguan de la VolksWagen sunt prevazute cu aceasta tehnologie.Clasamentul vanzarilor auto pe segmentul SUV-uri ramane dominat de Nissan Qashqai, urmat "la mustata" de rivalul Tiguan si de Peogeot 3008, dar in aceasta piata competitiva, aflata in perpetua dezvoltare si reinventare, nu stim niciodata ce surprize ne asteapta la urmatoarea lansare.Informatii oferite de Zenith Leasing Operational