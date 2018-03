A fost desemnata Masina Anului 2018

A proud Anders Gustafsson, Senior Vice President of Volvo Cars Americas, collects the #WCOTY trophy awarded to the #XC60. https://t.co/vYLAJ3hAC0 pic.twitter.com/5mdwlkghvr - Volvo Cars (@volvocars) March 28, 2018

Prestigiosul premiu a fost acordat cu ocazia deschiderii Salonului Auto de la New York, fiind cea de-a doua distinctie primita de constructorul suedez in acest an, dupa ce modelul XC40 a primit trofeul de Masina Anului 2018 in Europa SUV-ul suedez le-a invins in marea finala pe Mazda CX-5 si Range Rover Velar.: Volkswagen Polo: Audi A8: BMW M5: Nissan Leaf: Range Rover VelarPremiul World Car of the Year se decerneaza inca din 2005, iar anul acesta juriul a fost alcatuit din 82 de jurnalisti auto din intreaga lume.In 2017, trofeul a fost castigat de Jaguar F-Pace.I.G.