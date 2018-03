A fost desemnata Masina Anului 2018 in Europa

Ziare.

E pentru prima oara in istorie cand Volvo intra in posesia premiului European Car of the Year.Modelul lansat in urma cu doar cateva luni a primit 325 de voturi din partea unui juriu compus din 60 de jurnalisti auto din 23 de tari din Europa.Pe locul 2 a venit Seat Ibiza, cu 242 de puncte, iar ultimul loc al podiumului a fost ocupat de BMW Seria 5, cu 226 de puncte.Kia Stinger (204 voturi), Citroen C3 Aircross (171 voturi), Audi A8 (169 voturi) si Alfa Romeo Stelvio (163 voturi) au fost si ele prezente in finala.Trofeul a fost decernat in cadrul unui eveniment desfasurat la Geneva, acolo unde astazi incepe primul mare Salon Auto al anului pe Batranul Continent.Trofeul European Car of the Year se decerneaza din 1964, iar conditiile de eligibilitate presupun ca masina sa fi fost lansata pe durata anului precedent si estimarea de vanzari sa depaseasca 5.000 de unitati pe an.Anul trecut, competitia a fost castigata de Peugeot 3008.I.G.