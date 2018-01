Auto Express a publicat topul celor mai bune masini de oras din 2018

Ziare.

Prima pozitie in ierarhia masinilor cumparate in general de cei care fac multi kilometri in orasele aglomerate este ocupata de Ford Fiesta.Noua generatie a fost lansata de cateva luni si vine cu imbunatatiri majore fata de versiunea precedenta, remarca jurnalistii britanici Locul doi este ocupat de Seat Ibiza, urmat de Skoda Fabia. Surprinde oarecum prezenta lui VW Polo abia pe locul 5, insa un minus il reprezinta pretul destul de mare pentru o masina din aceasta clasa. In Romania, VW Polo are un pret de pornire de la 12.595 de euro. Dacia Sandero este prezenta si ea in acest top, pe locul 8.1. Ford Fiesta2. SEAT Ibiza3. Skoda Fabia4. Citroen C35. VW Polo6. Suzuki Baleno7. Mazda 28. Dacia Sandero9. Opel Corsa10. Hyundai i20Cei de la Auto Express mentioneaza ca, in realizarea acestui top, au luat in calcul impresiile pe care le-au avut dupa ce au testat aceste modele, dar si raportul vanzarilor din ultimele luni.C.S.