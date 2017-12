Cum arata topul celor mai vandute masini in Europa in 2017

Ziare.

com

Facelift-ul lansat in acest an a impulsionat vanzarile pentru Volkswagen Golf, astfel ca nu este o mare surpriza ca modelul constructorului german se afla pe prima pozitie, cu 445.206 de modele vandute in primele 11 luni din 2017, informeaza Auto Evolution Golf este un lider autoritar in segmentul sau, iar singurul model rival care a prins top 10 este Opel Astra (locul 10, cu 204.742 de modele vandute).In schimb, se observa clar apetitul europenilor pentru masini mici, folosite nu doar de cumparatorii obisnuiti, ci si de companii pentru flote. Asadar, Renault Clio, Volkswagen Polo si Ford Fiesta urmeaza Golf-ul in acest clasament.Modelele de la Dacia nu au prins top 10 si nu exista momentan date despre vanzarile pentru Logan, Duster sau Sandero in 2017.1. Volkswagen Golf - 445,206 unitati2. Renault Clio - 298,9903. Volkswagen Polo - 255,3704. Ford Fiesta - 237,7705. Nissan Qashqai - 230,8606. Peugeot 208 - 225,1987. Opel/Vauxhall Corsa - 221,4978. Volkswagen Tiguan - 218,2389. Skoda Octavia - 214,32910. Opel/Vauxhall Astra - 204,742Cel mai cumparat brand in Europa in 2017 este Volkswagen, care a vandut in total 1.567.748 de masini noi. Pe locul doi se afla Renault (1.040.268), iar pe trei este Ford (977.322).Cele mai multe masini vandute in acest an sunt SUV-uri (31.9%). Practic, o masina noua din trei este SUV.Totusi, doar Nissan Qashqai si VW Tiguan au prins top 10, avand in vedere ca si concurenta este foarte mare in segmentul SUV-urilor si vanzarile s-au impartit intre mai multe branduri. In plus, constructorii au dezvoltat foarte mult clasa SUV-urilor, astfel ca exista cel putin 3 modele in gama fiecaruia.In total, in primele 11 luni din 2017 au fost vandute 14,43 milioane de masini in Europa, in crestere cu 3,8% fata de aceeasi perioada a anului 2016.C.S.