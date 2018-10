Horoscop auto: Afla ce masina ti se potriveste in functie de zodie!

Berbec

Daca esti pasionat de zodiac si te regasesti deseori in previziunile astrale, ar trebui sa tii cont de anumite sugestii atunci cand urmeaza sa iei o decizie importanta, cum ar fi cumpararea unei masini.Personalitatea puternica a Berbecilor, spiritul de aventura si nevoia constanta de adrenalina sunt trasaturi ce se potrivesc cel mai bine cu o masina sport sau un automobil masiv, care sa impresioneze prin prestanta si disponibilitatea functionala la nivel inalt.De asemenea, este bine cunoscut faptul ca persoanele nascute sub acest semn zodical adora viteza si au o pasiune destul de dezvoltata pentru masinile cu motorizari puternice.Un Range Rover sau un Bmw s-ar putea sa iti atraga atentia daca esti Berbec, iar culoarea neagra este una dintre cele mai alese, in special de Barbati.Femeile, in schimb, sunt in egala masura soferi iscusiti, asemeni barbatilor si au o predilectie pentru fiarele pe patru roti de culoare rosie.De regula, Taurii sunt destul de conservatori, sensibili si familisti. Cele mai potrivite masini pentru ei sunt cele care ofera confort, dar care nu presupun costuri foarte mari de intretinere.Gama Dacia este ideala pentru acestia, iar un Duster poate fi alegerea adecvata pentru plimbarile, deplasarile si concediile petrecute alaturi de cei dragi.Mai mult decat atat, Taurii prefera masinile second hand, intrucat le par mult mai accesibile ca pret, acestia gandindu-se intotdeauna la fiecare investitie pe care urmeaza sa o faca.Daca si tu esti un reprezentat destionic al acestui semn zodiacal si ti-ai achizitionat un autoturism la mana a doua, ar trebui, mai ales in sezonul rece, sa iti pui la punct masina.O vizita in service si chiar cumpararea anumitor piese precum bateria, ar putea sa fie vitala pentru tine in urmatoarea perioada. Consulta ofertele si verifica gama de acumulatori pentru modelele Dacia inainte de a face o alegere.Gemenii sunt adeptii unui stil de viata activ, bucurandu-se mereu de calatorii neprevazute sau iesiri cu pietenii.Spontaneitatea acestora poate fi completata cu o masina care sa le permita sa isi indeplineasca toate placerile, avand totusi costuri destul de reduse.Autovehiculele din gama Volkswagen Golf sunt perfecte pentru iubitorii de aventura, care isi doresc sa se bucure de experiente inedite, fara a isi cheltui toti banii pe combustibil.Eleganta si nevoia de a se simti tot timpul in siguranta vor fi principalele criterii dupa care Racii isi vor alege masina ideala pentru ei.Autoturismele din gama Audi, in special A4 si A6 sunt alegeri inspirate pentru a imbogatati experienta condusului unui Rac si pentru a o face mai confortabila.In plus, eleganta acestui brand nu poate fi comparata si combatuta din punct de vedere al designului exterior si interior cu niciun alt autoturism.Regele zodiacului are nevoie de o masina care sa ii reflecte si completeze personalitatea, o masina puternica, grandiosa, ce ii poate permite sa isi testeze limitele curajului.Un autovehicul Jeep Cherokee s-ar putea sa fie ideal pentru a se plia nevoilor si dorintelor acestei zodii de foc.Nativii acestei zodii sunt firi pragmatice si incearca, pe cat posibil, sa economiseasca bani pentru nevoile neaparat urgente, iar achizitionarea unei masini reprezinta o investitie importanta, destul de mare.Un model potrivit pentru Fecioare poate fi un VW Passat, elegant si spatios, dar care sa nu insumeze costuri suplimentare de consum.Balantele adora eleganta, adoptand tot timpul o aparitie pe masura. De asemenea, acestia au o viata destul de activa, sunt persoane sociabile, iar din acest punct de vedere, li s-ar potrivi o Skoda Octavia, intrucat poate reprezenta o varianta ideala pentru a se plia pe principalele caracteristici ale unei Balante.Firi destul de emotive, cu mult bun gust, dar si cu un simt practic destul de bine dezvoltat, nativii zodiei Scorpion vor sa gaseasca la masina pe care o detin si conduc un design exterior destul de simplist, confort si costuri in limitele normalului.Masinile din gama Opel par sa fie cele mai indicate pentru acestia, intrucat intrunesc toate caracteristicile pe care persoanele ce se afla sub acest semn zodical le cauta.Nativii acestei zodii de foc sunt destul de exuberante, bucurandu-se de fiecare moment, traindu-l la intensitate maxima.Adaptabilitatea in orice situatie si context, precum si simtul si pasiunea de a conduce sunt cele mai puternice atuuri ale Sagetatorilor.Hyundai Santa Fe este una dintre masinile lor preferate, fiind un autovehicul puternic, care sa se plieze nevoilor unui Sagetator de a fi tot timpul in miscare, de a strabate drumurile, aventurandu-se in cele mai palpitante experiente.Desi iubeste stilul de viata luxos, traiul pe picior mare, uneori, un Capricorn poate fi extrem de zgarcit.Cu o atitudine de lider, destul de cerebral si atent, persoanele ce se afla sub acest semn zodiacal se bucura de destul de multe avantaje si castiguri in plan financiar, astfel incat sa isi permita masina visurilor, un autoturism elegant precum Mercedes CLA.Nu este niciun secret faptul ca nativii din zodia Varsator nu sunt soferi prea priceputi, din acest motiv evita pe cat posibil sa se urce la volan.Insa, in societatea actuala, masina a devenit mai mult o necesitate decat un capriciu, iar acestia se vor conforma.Daca esti Varsator, te preocupa in special pastrarea unei ordini mai ales in ceea ce priveste mediul inconjurator.Masina ideala pentru tine ar fi una care sa polueze cat mai putin si pe care sa o poti manevra cu usurinta. Un Mini Cooper sau chiar un Nano s-ar putea sa iti atraga atentia.Desi iubesc sa conduca, de cele mai multe ori, Pestii se vad pusi in situatia de a nu ajunge tot timpul la destinatie, din pricina faptului ca nu au un simt dezvoltat al orientarii in spatiu.Acestia nu sunt pretentiosi si nu au un model sau un brand preferat, insa autovehiculul lor ar trebui sa fie dotat cu GPS pentru a le usura deplasarea.Un Suzuki Swift s-ar putea sa le starneasca interesul si curiozitatea, gasind aceasta masina potrivita pentru personalitatea lor.Zodiacul nu este principalul criteriu dupa care sa iti alegi autovehiculul, insa acesta te poate ajuta sa te decizi, avand in vedere trasaturile tale pentru a lua cea mai buna si inspirata hotarare.