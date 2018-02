Iata care este cea mai vanduta masina din lume

Ziare.

Din datele publicate marti de JATO Dynamics reiese ca modelul F-Series de la Ford ramane in continuare lider in topul celor mai bine vandute masini din lume.1.073.285 de unitati Ford F-Series au fost comercializate in 2017, in crestere cu 9 procente fata de 2016.Urmatorul model clasat in aceasta ierarhie e Toyota Corolla, cu 924.118 unitati vandute.Volkswagen Golf ocupa ultimul loc al podiumului, cu un total de 867.145 de vehicule vandute.1. Ford F-Series - 1.073.285 unitati vandute2. Toyota Corolla - 924.1183. Volkswagen Golf - 867.1454. Nissan X-Trail - 814.4955. Honda Civic - 800.3806. Toyota RAV4 - 770.2967. Honda CR-V - 749.1518. Volkswagen Tiguan - 695.3839. Honda HR-V - 689.79810. Volkswagen Passat - 673.471In topul constructorilor auto conduce Toyota (7.843.423 masini vandute), urmat de Volkswagen (6.639.250 masini vandute) si Ford (5.953.122 masini vandute).I.G.