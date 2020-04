Iata care este masina anului 2020 in intreaga lume

Ziare.

Evenimentul trebuia sa aiba loc la Salonul Auto de la New York, insa cum acesta a fost anulat, anuntul a fost facut online.Astfel, masina anului 2020 a fost desemnata Kia Telluride, care a castigat lupta cu Mazda CX-30 si Mazda 3, informeaza ArsTechnica Din pacate, Kia Telluride nu este disponibila momentan si pentru piata din Europa.SUV-ul de la Kia este insa un model spectaculos, care a primit numeroase laude din partea presei de specialitate."Impunator, indraznet, capabil si confortabil, SUV-ul Kia Telluride deschide usa catre posibilitati noi de explorare. Gandit in America, proiectat la centrul de design din California si construit in Georgia, Telluride vorbeste despre spatii deschise, drumuri prin desert, trecatori montane, paduri umbrite, autostrazi intinse si calatorii de-a lungul coastei oceanului.Cel mai mare automobil Kia produs vreodata ofera locuri confortabile pentru opt ocupanti, un motor puternic de 3.8 litri, V6 de 291 CP, disponibil cu tractiune integrala on-demand, si o viziune plina de inspiratie asupra lumii. Pe scurt, Telluride ofera un potential de explorare si aventura de fiecare data cand se afla pe drum", aceasta este descrierea pe care cei de la Kia o fac modelului pe site-ul oficial Masina cu cel mai bun design din 2020 a fost desemnata Mazda 3, care a castigat duelul cu Peugeot 208 si Porsche Taycan.In schimb, Kia Soul EV a fost desemnata cea mai buna masina de oras.Porsche Taycan a primit titlul pentru cea mai buna masina sport din 2020, dar si pentru cea mai luxoasa masina din 2020.C.S.