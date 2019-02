Cum arata topul celor mai vandute masini din Romania in 2018: Lupta apriga pentru locul secund

Ziare.

In tara noastra s-au vandut anul trecut peste 130.000 de masini noi, o crestere de 23% fata de anul 2017.Constructorul care a vandut cel mai bine a fost Dacia, cu peste 51.000 de noutati. Volkswagen a ocupat locul 2, la mica distanta de Skoda.1. Dacia 51.242 unitati (in crestere cu 29.4%)2. Volkswagen 14.601 (in crestere cu 4.5%)3. Skoda 13.185 (in crestere cu 13.4%)4. Renault 12.523 (in crestere cu 20.5%)5. Ford 9.503 (in crestere cu 17%)6. Opel 7.616 (in crestere cu 16.4%)7. Hyundai 6.278 (in crestere cu 47.4%)8. Toyota 5.179 (in crestere cu 20.7%)9. Suzuki 4.180 (in crestere cu 22.8%)10. Fiat 4.148 (in crestere cu 101.1%)In clasamentul pe modele nu s-au inregistrat surprize fata de anul 2017, primele sase pozitii ramanand neschimbate.Dacia a luat si de aceasta data crema, prin modelele Logan, Duster si Sandero. Dintre modelele importate, Skoda Octavia a fost cel mai vandut in 2018, la mare lupta cu Renault Clio.1. Dacia Logan 21.154 unitati (in crestere cu 30.6%)2. Dacia Duster 12.938 (in crestere cu 49.4%)3. Dacia Sandero 10.218 (in crestere cu 20.7%)4. Skoda Octavia 5.466 (in crestere cu 13.4%)5. Renault Clio 5.394 (in crestere cu 40.7%)6. Dacia Logan MCV 3.779 (in crestere cu 16.1%)7. Volkswagen Polo 3.512 (in crestere cu 50.2%)8. Renault Megane 3.209 (in crestere cu 13.6%)9. Skoda Rapid 3.201 (in crestere cu 3%)10. Ford Focus 3.051 (in scadere cu -0.8%)C.S.