Presa britanica a intocmit un Top 10 al celor mai bune SUV-uri din 2018: Ce a remarcat la Dacia Duster

In consecinta, revista britanica Auto Express a intocmit un top al celor mai bune SUV-uri disponibile in 2018 pe Batranul Continent.In acest clasament, la care cel mai important criteriu l-a constituit abilitatile de off-road, Land Rover Discovery ocupa prima pozitie."E cea mai buna alegere in cazul care il veti folosi pentru off-road. S-ar putea insa sa nu fie cea mai buna idee daca va veti limita la mersul pe drumurile publice, din cauza pretului ridicat si al consumului de carburant", noteaza jurnalistii britanici.Urmatoarea pozitie in top e ocupata de Volvo XC60, pentru ca Peugeot 5008 sa se afle pe ultima treapta a podiumului.1. Land Rover Discovery2. Volvo XC603. Peugeot 50084. Skoda Kodiaq5. BMW X36. Jaguar F-Pace7. Volvo XC908. Peugeot 30089. Skoda Karoq10. Tesla Model XDacia Duster a fost omisa din top, insa britanicii s-au simtit datori sa-i ofere o mentiune speciala."E una dintre cele mai ieftine masini de pe piata si poate fi grozava pentru cineva care nu-si permite un model Land Rover. Versiunea cu tractiune integrala nu e chiar rea pe off-road, dar nici nu face fata unor trasee mai grele", au scris britanicii, potrivit Best Ride Una din patru masini vandute in 2017 a fost SUV.I.G.