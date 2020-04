Presa britanica a publicat topul celor mai bune masini ieftine din 2020

Ziare.

In topul realizat de cei de la Car Keys , cea mai buna masina ieftina noua ce poate fi cumparata in 2020 este Renault Clio.Pe locul doi regasim Dacia Sandero, care se bucura de o popularitate uriasa in Marea Britanie."Tinand cont ca cea mai ieftina Ford Fiesta noua costa peste 16 mii de lire sterline, pretul de pornire de 6.995 de lire sterline pe care Dacia Sandero il are o face cu atat mai remarcabila. Sigur, nu vine cu atat de multe echipamente standard si nu poate fi numita premium, dar daca pretul este cheia, ar trebui sa iei acest model in considerare", a notat sursa citata.1. Renault Clio (pret in Romania de la 9.900 euro)2. Dacia Sandero (pret in Romania de la 6.300 euro)3. Skoda Scala (pret in Romania de la 14.435 euro)4. MG ZS (indisponibil in Romania, in Marea Britanie se vinde de la 12.995 de lire sterline)5. Ford Focus (pret in Romania de la 19.000 euro)6. Fiat Tipo (pret in Romania de la 14.369 euro)7. Honda Civic (pret in Romania de la 20.400 euro)8. Hyundai i10 (pret in Romania de la 8.400 euro)9. Seat Ibiza (pret in Romania de la 13.470 euro)10. Opel Astra (pret in Romania de la 19.810 euro)*anumite modele din lista de mai sus mai pot beneficia de reduceri prin programul RablaC.S.