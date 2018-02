Presa britanica prezinta lista celor mai bune masini noi din 2018

Ziare.

com

Publicatia Express a prezentat aceasta lista pe care regasim modele care au fost lansate de curand sau urmeaza a fi lansate.In capul listei se afla, un model ce va fi disponibil incepand de luna viitoare. SUV-ul de la BMW va avea un pret de pornire de aproape 40 de mii de euro si impresioneaza prin sportivitate si confort.Lansat recent,este o alternativa foarte buna pentru cei ce cauta o masina de oras.Noul Polo a crescut in dimensiuni si este acum la fel de mare precum un Golf 4. De asemenea, confortul si dotarile te fac chiar sa te intrebi daca nu cumva te afli intr-un Golf. Pretul de pornire in Romania este de aproximativ 13.000 de euro.Britanicii de la Express recomanda in 2018 si achizitia unui, al carui pret de pornire in tara noastra este de aproximativ 30 de mii de euro.E-Pace este un cross-over premium bun atat in oras, cat si la drumurile lungi.Cum interesul pentru SUV-uri este in continua crestere, britanicii recomanda si. Acesta va putea fi comandat incepand cu luna martie si va avea un pret de putin peste 30 de mii de euro. DS7 Crossback impresioneaza prin design, iar cei de la Citroen pariaza pe el., care va fi disponibil la vanzare de luna viitoare, este o alta recomandare a jurnalistilor britanici. Pretul sau de pornire este de peste 30.000 de euro.Ultima recomandare a britanicilor este, un model ce va putea fi cumparat din decembrie, al carui pret e de aproximativ 35 de mii de euro. Si acesta intra pe o piata dominata de BMW X2, Jaguar E-Pace si Volvo XC 40.C.S.