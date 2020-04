Top 10 cele mai furate masini

Ziare.

Honda e favorita hotilor in Statele Unite ale Americii, doua modele ale productorului japonez ocupand primele doua pozitii in ierarhia celor mai furate masini din SUA in 2018.Civic ocupa primul loc, cu 38.246 de astfel de masini declarate furate, fiind urmata, nu la mare distanta, de Accord.Ultimul loc de pe podium e ocupat de pickup-urile Ford, potrivit Hindustan Times Dar iata cum arata topul celor mai furate masini din SUA in 2018:1. Honda Civic 38.246 masini furate2. Honda Accord 36.8153. Ford Pickup 36.3554. Chelvrolet Pickup 31.5665. Toyota Camry 16.9066. Nissan Altima 13.2847. Toyota Corolla 12.3888. GMC Pickup 11.7089. Dodge Pickup 11.22610. Jeep Cherokee 9.818I.G.