Topul celor mai inmatriculate masini noi din Romania: Surpriza neplacuta pentru Volkswagen

Primele trei pozitii in aceasta ierarhie sunt ocupate de modelele Dacia: Logan, Duster si Sandero, care domina piata autohtona a masinilor noi.Mai departe, pe locul patru regasim Renault Clio, urmat de Skoda Octavia si Ford Focus.Surpriza neplacuta vine insa pentru Volkswagen, care nu are niciun model in top 10. Polo ocupa abia locul 11, in timp ce Golf este pe locul 15.1. Dacia Logan 6.819 unitati inmatriculate2. Dacia Duster 2.3953. Dacia Sandero 2.0334. Renault Clio 1.3085. Skoda Octavia 1.1766. Ford Focus 9777. Nissan Qashqai 9498. Renault Megane 9009. Opel Astra 69910. Ford Ecosport 683C.S.