Topul celor mai sigure masini din lume

BMW Seria 5

Kia Forte

Genesis G80

Genesis G90

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Sport

Lincoln Continental

Kia Soul

Mercedes-Benz Clasa E

Mercedes-Benz GLC

Subaru Impreza

Subaru Legacy

Subaru Outback

Subaru WRX

Toyota Camry

Ziare.

com

Asta deoarece la testele din acest an, pe langa impactul lateral si frontal, IIHF a adaugat un nou test: impactul frontal pe partea pasagerului.In consecinta, doar 15 modele au primit rating maxim, cu 54 mai putine fata de anul trecut.Pe langa multe modele comercializate pe piata nord-americana, regasim si vehicule cu care suntem familiarizati, precum BMW Seria 5, Hyundai Santa Fe sau Mercedes -Benz GLC.Insurance Institute for Highway Safety e o organizatie non-profit din SUA fondata de asiguratorii auto. Efectueaza cercetari si are ca scop reducerea numarului de accidente rutiere.I.G.